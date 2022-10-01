تواصل البحث للعثور على ناجين بعد انهيار مبنى في بغداد

قال الدفاع المدني العراقي إنه أنقذ 13 شخصا من تحت الأنقاض، بعد انهيار مبنى مكون من أربعة طوابق. فيما يعتقد بقاء عدة أشخاص لم يعرف مصيرهم حتى الأن. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن العمل يتواصل للعثور على المفقودين.

يقع المبنى الذي يضم عيادات ومختبرات طبية في ساحة الواثق وسط بغداد.

وطالبت جهات سياسية بالتحقيق بسبب الانهيار بعد ما تبين أن المبنى الحديث تم بنائه بتصريح من هيئة استثمار بغداد. بينما أكد بعض المختصين أن العمارة قديمة وتم إضافة البناء اليها وتغليفها.

وقالت النائبة في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد: "إن الهيئة مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار (...) وأن ما حدث من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصًا إضافة بناءٍ على المباني المتهالكة." وأضافت عضو لجنة النزاهة بالبرلمان "ستقوم لجنة النزاهة البرلمانية بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

كما قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بالحادث، وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر أن إجازات البناء ممنوحة من الحكومات السابقة ويجب إيقاف منح الإجازات العشوائية.