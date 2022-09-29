رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق

أفاد خفر خفر السواحل السويديون وكالة فرانس برس عن رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات تخريب مزعومة، في بحر البلطيق.

وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس: "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي"، مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا "على مقربة من بعضهما".

وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقعين في الجانب الدنماركي، من موقع واحد في الجانب السويدي، حيث قالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفينسكا داجبلاديت، إن حرس السواحل اكتشف تسربا رابعا للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا، ووعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة في وقت متأخر يوم الأربعاء: "اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك. ولم يرد خفر السواحل على الفور على طلب من رويترز للتعليق يوم الخميس.