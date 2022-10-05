استمرار الاحتجاجات في إيران وطهران تصف بايدن ب "المنافق"

شهدت مدينة مشهد الإيرانية خروج مظاهرات طلابية احتجاجا على وفاة مهسا أمين، فيما نظم متظاهرون مسيرة في مدينة بندر عباس الساحلية، وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا بعد مقتل متظاهرة أثناء الاحتجاجات.

وقام مجموعة من الطلبة بترديد شعار" امرأة، حياة، حرية" أثناء وقوفهم أمام كلية الهندسة في مشهد تعبيرا عن غضبهم على مقتل أميني، الشابة التي تبلغ 22 عاما، بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب في طهران في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي بحجة عدم التزامها بقواعد الحجاب الصارمة للجمهورية الإسلامية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل العشرات معظمهم من المتظاهرين إضافة إلى عناصر من قوات الأمن، في تظاهرات وصفتها السلطات بـ"أعمال شغب"، بينما تم اعتقال مئات آخرين.

فتحت السلطات القضائية الإيرانية تحقيقا لتحديد سبب وفاة مراهقة قد تكون قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في أعقاب وفاة مهسا أميني، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن المدعي العام بالعاصمة علي صالحي قوله مساء الثلاثاء "فتحت محكمة جنايات طهران تحقيقا لتحديد سبب وفاة نيكا شاكرامي". وأضاف أنه "صدر أمر بالتحقيق في الأمر وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد".

في وقت سابق، أعلن الإفراج عن 400 متظاهر من السجن "شرط ألا يكرروا فعلتهم". وشدد المدعي العام على أن "الذين تصرفوا ضد الأمن القومي" سيعاملون "دون تساهل".

"نفاق"

اتهمت إيران الولايات المتحدة بـ "النفاق" في مجال حقوق الإنسان الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس جو بايدن إنه سيفرض "تكاليف إضافية" مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. على مقتل مهسا أميني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ناصر كناني، في منشور على إنستغرام: "كان من الأفضل للسيد جو بايدن أن يفكر قليلاً في سجل حقوق الإنسان لبلده قبل القيام بإيماءات إنسانية ، على الرغم من أن النفاق لا يحتاج إلى التفكير فيه".

وأضاف "على الرئيس الأمريكي أن يقلق بشأن العقوبات العديدة ... ضد الأمة الإيرانية، والعقوبات التي تفرض على أي دولة هي مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية".

كان الكناني يرد على بيان أصدره البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الاثنين قال فيه بايدن إنه سيفرض إجراءات إضافية غير محددة ضد إيران في وقت لاحق من هذا الأسبوع بالإضافة إلى العقوبات المشددة السارية والمتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وقال الرئيس الأمريكي "هذا الأسبوع، ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تقف مع الإيرانيات وجميع المواطنين الإيرانيين الذين يلهمون العالم بشجاعتهم".

في وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات التي تهز البلاد.

وأضاف "أقول بوضوح إن أعمال الشغب وانعدام الأمن هذه من تدبير أمريكا والاحتلال والنظام الصهيوني الزائف إضافة الى عملائهم المأجورين".