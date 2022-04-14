برنامج تلفزيوني سعودي يسخر من بايدن ليظهر حجم الخلاف بين الرياض وواشنطن

حصدت حلقة من مسلسل تبثه شبكة تلفزيونية سعودية بارزة ملايين المشاهدات بمشهد كوميدي يسخر علانية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي خطوة غير عادية تشير إلى تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

يُظهر المشهد الذي بثته MBC، أكبر شبكة ترفيه عربية، أن بايدن، الذي يؤدي دوره الممثل الكوميدي خالد الفرج، يغفو مرتين في أقل من دقيقة بينما كان يحاول إيصال "رسالة صارمة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص الحرب في أوكرانيا.

وفي المشهد ينسى بايدن عدة مرات سياق الحديث وينسى اسم بوتين، ويشير إلى الأزمة في إسبانيا ومن ثم إفريقيا بدلا من أوكرانيا.

بعد ذلك يتم جر بايدن بعيدًا عن بواسطة ممثل يلعب دور نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي يقول لها خطأً بأنها "السيدة الأولى".

تمت مشاهدة المقطع سبعة ملايين مرة على الأقل على تويتر وحده، حيث أثار تعليقات مختلفة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلدين.

تبث الشبكة عموما وجهات نظر تتماشى مع وجهات نظر الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خلفيات الخلاف

كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن انقسام آخذ في الاتساع بين واشنطن والرياض، حيث تعود علاقتهما الوثيقة القائمة على توفير النفط السعودي الرخيص مقابل الحماية العسكرية الأمريكية إلى أربعينيات القرن الماضي.

وقاومت المملكة ضغوطا أمريكية لزيادة إنتاج النفط في محاولة لكبح الأسعار التي ارتفعت منذ بدء حرب أوكرانيا.

هناك أيضًا توترات مستمرة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 الصحفي المقيم في الولايات المتحدة وكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست على يد فرقة اغتيال سعودية في إسطنبول.