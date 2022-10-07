أمريكا تعلن مقتل قادة من تنظيم داعش في سوريا

قتلت القوات الأمريكية عدداً من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال عملية إنزال وبضربة جوية ليل الأربعاء والخميس، على ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية.

وقالت القوات الأمريكية إنها قتلت ليل الأربعاء الخميس قيادياً كبيراً في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية إنزال في شمال شرق سوريا. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان أن العملية استهدفت راكان وحيد الشمري.

وقعت العملية في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام في محافظة الحسكة التي يسيطر على أغلبها مقاتلون أكراد وتنتشر فيها قوات التحالف.

وهذه أول مرة تنفذ القوات الأمريكية عملية في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينتشر مئات العسكريين الأمريكيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين ويواصل القتال مع حلفائه من قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت سينتكوم "شنت القوات الأميركية مساء الأربعاء غارة بطائرة مروحية قرب القامشلي استهدفت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بتسهيل تهريب الأسلحة والنقل السري للمقاتلين".

وأضاف الجيش الأمريكي "الشخص المستهدف قُتل وأصيب أحد مرافقيه واعتقل اثنان آخران" بدون أن تحدد جنسياتهم. وبحسب المصدر ذاته، لم يقتل أو يجرح أي عسكري أميركي كما لم تسجل خسائر في صفوف المدنيين.

في دمشق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن عملية نفذتها "قوات الاحتلال الأمريكي" قتل فيها شخص، ولم يورد مزيداً من التفاصيل.

وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين حين وآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة فرانس برس إن ثلاث مروحيات أمريكية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً، رافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يدهموا أحد المنازل".

كما نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية في سوريا الخميس أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بحسب بيان صادر عن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم).

وقالت سينتكوم في البيان إن "القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الجنرال مايكل كوريلا الذي يرأس سينتكوم إن "هذه الضربة ستضعف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على زعزعة استقرار المنطقة وضرب قواتنا وشركائنا".

كما أكد الجيش الأمريكي أنه "لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون خلال هذه العملية" وفقا للمعلومات المتوافرة لديه.

ملاحقة التنظيم

منذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تُوجت في آذار/مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على "الخلافة" بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على "الخلافة"، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

مذاك، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في مخبأهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.