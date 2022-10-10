الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد الحماية الموقتة للاجئين الأوكرانيين حتى آذار/مارس 2024

مدّد الاتحاد الأوروبي الحماية الموقتة للاجئين الأوكرانيين "حتى آذار/مارس 2024 على الأقلّ" على خلفية الحرب التي تشنها روسيا في بلادهم، حسبما أعلنت الإثنين مفوضة الشؤون الداخلية في التكتل إيلفا يوهانسون.

وأوضحت يوهانسون أن 4.2 ملايين أوكراني يتمتّعون حالياً بوضع الحماية الموقتة بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمنحهم الحق في العيش والعمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من المساعدة في السكن والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد.

وقالت "سيستمر تطبيق توجيه الحماية الموقتة حتى آذار/مارس 2024 على الأقلّ".

ولفتت إلى أن قصف صباح الإثنين على كييف ومدن أوكرانية أخرى "يُظهر أهمية أن نواصل استقبالنا أولئك الذين يحتاجون إلى الفرار باتجاه الاتحاد الأوروبي".

وطمأنت الأوكرانيين الذين قرروا العودة إلى بلدهم بأنه يمكنهم أن يعودوا إلى الاتحاد الأوروبي في حال تدهورت الأوضاع الميدانية وباستعادة وضع الحماية الموقتة.

وأضافت "لقد قررنا أنه لن يكون من الضروري إلغاء التسجيل من الحماية الموقتة إذا عدتم (إلى أوكرانيا). الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو إبلاغ السلطات الوطنية أو المحلية في الدولة المضيفة أنكم ستعودون إلى أوكرانيا".

وفعّل الاتحاد الأوروبي في مطلع آذار/مارس العمل بتوجيه الحماية الموقتة للمرة الأولى، وهي آلية مختلفة عن إجراءات اللجوء العادية.

ويمكن تمديد الحماية الموقتة لعام ثالث، أي حتى آذار/مارس 2025، بموافقة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

وقدّرت فرنسا عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم بعدما استضافتهم فرنسا بنحو 10 آلاف شخص، حسبما صرّح رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج ديدييه لوشي لوكالة فرانس برس الاثنين.

رغم ذلك، لا يزال نحو 107 آلاف أوكراني يحصلون على المساعدات المادية التي يقدّمها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج لطالبي اللجوء، وفق لوشي الذي يقدّر المساعدات الشهرية المدفوعة للأوكرانيين منذ بداية الحرب بنحو 27 مليون يورو.