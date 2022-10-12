النائب البرلماني عن حزب الخضر البيئي شارل فورنييه "مقترحات الحكومة لا تتناسب مع مستجدات الوضع"

ستضع فرنسا سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15 بالمائة في مطلع السنة المقبلة، ممدة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع "شيكات طاقة" تتراوح قيمتها بين مائة ومئتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل، لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء. يورونيوز إلتقت بالنائب البرلماني عن حزب الخضر البيئي شارل فورنييه الذي أكد أن مقترحات الحكومة لا تتناسب مع مستجدات الوضع.

تحديد سقف الأسعار لن يكون كافياً

من الواضح أن مقترحات الحكومة الحالية لا ترقى إلى مستجدات الوضع، ومن الواضح أن تحديد سقف الأسعار لن يكون كافياً لحل مشاكل مواطنينا الذين يشهدون انفجار رسوم الإيجار والذين يعيشون أوضاعا معقدة للغاية وأول التدابير الأساسية هو مسألة الأجور؛ الزيادة في الحد الأدنى للأجور وإعادة التفاوض الشامل للأجور. بدون زيادة في الرواتب ومع زيادة في النفقات، لن يستطيع الكثير من الفرنسيين تدبير أمورهم.

التحرك نحو الطاقات المتجددة

الوضع في أوكرانيا في نهاية المطاف من أعراض الافتقار إلى سيادة الطاقة في بلدنا. دعاة حماية البيئة واليسار يرددون هذا منذ سنوات. نحن بحاجة إلى التحرك نحو الطاقات المتجددة. نحن بحاجة إلى التحرك نحو الطاقة التي نسيطر عليها في أراضينا، وبالتالي نحن اليوم في وضع ناجم عن تقاعس فرنسا عن مكافحة تغير المناخ ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

تحديد سقف أسعار الطاقة بشكل أكثر عدالة

تحديد سقف الأسعار لن يكون كافيا. لن يخلق حلولا لجميع الصعوبات التي يعاني منها مواطنونا، يجب علينا العمل بقوة أكبر لدعم المناطق حتى تمكن من معالجة قضية الإسكان، وهو موضوع رئيسي. من الواضح أنه يتعين علينا المضي قدمًا لتحديد سقف أسعار أكثر عدالة، يساعد الفرنسيين الأكثر تواضعًا بشكل أكبر ويقلل من مساعدة الفرنسيين الأكثر ثراء.

أعتقد أن الأولوية تكمن في إحراز تقدم في الطاقات المتجددة. كما تعلمون، لو نجحنا في تحقيق أهداف القانون، لكانت لدينا اليوم طاقة كافية لتجاوز الشتاء، للأسف لم نقم بذلك، والآن نحن نواجه صعوبة.

التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي

يجب أن نقلل بشكل مطلق من اعتمادنا على الغاز الروسي وأعتقد أن هذا الوضع، حتى لو كان مؤسفًا للغاية، يؤدي إلى إعادة فحص كاملة لوضع الطاقة لدينا، لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نسير بشكل أسرع في إتقان الطاقات المتجددة. خطة الرصانة هي الأولوية في الوقت الحالي. لسوء الحظ، نحن نتعامل مع هذا بعد فوات الأوان. لقد أخطأت الحكومة بالتقاعس عن تحقيق ذلك، وبالتالي فإننا نقدم مقترحات ملموسة بشأن خطة الرصانة في مجال الطاقة، رصانة عادلة لا تعاقب الأكثر فقرا. خطة رصانة واضحة وليس مجرد إجراءات تحفيزية يضعها أيا كان على هواه، لذلك نحن على دراية أن الفعالية ستكون ضعيفة.

ماهي خطة الرصانة؟

خطة الرصانة هي خطة وضعتها الحكومة الفرنسية وهي عبارة عن سلسلة من الإجراءات الخاصة بالتوازن في مجال الطاقة، وتهدف إلى الاستعداد لشتاء صعب بدون غاز روسي، مع توقيف العديد من المفاعلات النووية. ومن بين إجراءات الخطة الدعوة لتقليل التدفئة والإنارة وتشجيع العمل عن بعد، مع تحفيز مالي لاستخدام السيارات أو حتى قطع الماء الساخن في الإدارات باستثناء الاستحمام. وتسعى الخطة إلى خفض استهلاك الطاقة في فرنسا بنسبة 10 في المائة خلال عامين، وفي غضون ذلك ، ضمان أن تمر البلاد بفصل الشتاء دون انقطاع للغاز أو الكهرباء.