شاهد: ألمانيا تتسلم قيادة أسطول الانتشار السريع لحلف شمال الأطلسي من هولندا

تسلمت ألمانيا هذا الجمعة قيادة أسطول الانتشار السريع لحلف شمال الأطلسي من هولندا. وقد سلمت القائدة الهولندية جانيت مورانج علم التحالف إلى الأسطول الألماني بقيادة الأدميرال ثورستن ماركس خلال حفل التسليم في دن هيلدر.

تعتبر المجموعة البحرية الدائمة لحلف الناتو "إس إن إم جي 1" واحدة من أربع قوى رد بحري دائمة، وتتكون من أربعة إلى ستة مدمرات وفرقاطات. وتتمثل المهمة الأساسية للقوة البحرية في تزويد حلف شمال الأطلسي الناتو بقدرة استجابة عملياتية سريعة.

وفي العام 2022، كانت المجموعة البحرية الدائمة "إس إن إم جي 1" تحت قيادة هولندا، وكانت منتشرة في بحر البلطيق. وقد أكدت مورانج لدى اضطلاعها بقيادة "إس إن إم جي 1" في عام 2022: "بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تم تفعيل القوة باعتبارها قوة عمل مشتركة عالية الاستعداد للغاية".

وأضافت: "لقد تم نشرها الآن ومهمتها هي ردع روسيا وطمأنة الحلفاء وضمان تماسك من خلال تطوير مهارات القتال الحربية البحرية لحلف شمال الأطلسي. لذلك في أوقات الحاجة ستكون جاهزة بالفعل للدفاع عن الحلف".