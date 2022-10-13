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إيران
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رئيسي يتهم الولايات المتحدة باتباع سياسة "زعزعة استقرار" تجاه إيران

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي   -   حقوق النشر  أ ب

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس أن الولايات المتحدة لجأت الى سياسة "زعزعة استقرار" حيال الجمهورية الإسلامية، وذلك في خضم احتجاجات تشهدها منذ زهاء شهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال رئيسي "الآن بعد فشل الولايات المتحدة في العسكرة (ضد إيران) والعقوبات، لجأت واشنطن وحلفاؤها الى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار"، وذلك في كلمة خلال قمة دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ("سيكا") التي تستضيفها كازاخستان، وفق ما نقل عنه موقع الرئاسة.