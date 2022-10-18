الأول من نوعه.. المغرب يستعد لتوقيع اتفاق الشراكة الخضراء مع الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يوقع المغرب اتفاق الشراكة الخضراء بشأن الطاقة والمناخ والبيئة مع الاتحاد الأوروبي حيث استقبل رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش هذا الثلاثاء السيد فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر، الذي يزور المغرب في إطار زيارة ليومين لتوقيع اتفاق الشراكة.

وتباحث تيمرمانس مع أخنوش وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي توليها السلطات المغربية أهمية خاصة.

واعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن تفعيل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي سوف يمكن من استثمار كافة الفرص التي يتيحها على صعيد الأمن الطاقوي والهيدروجين الأخضر والربط البيئي، وخط أنابيب الغاز الرابط بين أوروبا والمغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في المضي قدماً بانتقالهما الطاقوي والحفاظ على البيئة وتحفيز الاقتصاد ‏الأخضر. ‏

وسبق للمغرب والاتحاد الأوروبي، أن أعلنا عزمهما إقامة هذه الشراكة في يونيو-حزيران 2021 لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة تغير المناخ. ويعتبر اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأول من نوعه الذي يبرمه الاتحاد مع بلد من جواره الجنوبي، بهدف تعزيز مكافحة التغير المناخي وتشجيع الانتقال الأخضر.