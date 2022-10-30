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ألمانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

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بقلم:  يورونيوز
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك   -   حقوق النشر  Markus Schreiber/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.

وأضافت بيربوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)يوم الأحد "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب".

وتأتي تعليقاتها بعد تحذير رئيس الحرس الثوري للمتظاهرين من أن يوم السبت سيكون آخر أيامهم في الاحتجاج الميداني، في إشارة إلى أن قوات الأمن ربما تزيد من حدة قمع الاضطرابات المنتشرة في أنحاء البلاد.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها ستشدد قيود دخول الإيرانيين بالإضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها بالفعل.

كما قالت بيربوك إن لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب.

المصادر الإضافية • رويترز