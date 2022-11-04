أبرز تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

أبرز تطورات الحرب الروسية على أوكرانيامحادثة
استؤنف تصدير الحبوب الأوكرانية الخميس بعد عودة روسيا سريعا إلى اتفاق دولي لضمان مرورها الآمن عبر البحر الأسود في أعقاب ضغوط دولية.
لكن الكرملين قال إن روسيا لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق بعد 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو موعد انقضائه الوارد في نصّ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لتجنّب أزمة غذاء عالمية.
كما اتهمت موسكو بريطانيا بتدريب القوات الأوكرانية على تنفيذ "عمليات تخريب" ومساعدتها في تنفيذ هجوم نهاية الأسبوع الفائت على أسطولها في البحر الأسود أعلنت روسيا إثره تعليق التزامها اتفاق تصدير الحبوب.
ونفت كل من بريطانيا وأوكرانيا الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة"، فيما أدى تعليق موسكو لاتفاق الحبوب إلى إدانة عالمية بسبب تأثيره خصوصا على الدول النامية.
في الوقت نفسه اتهمت كييف روسيا بتنفيذ عمليات تهجير قسري لسكان خيرسون وزابوريجيا ودانت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه العمليات.
فيما يلي أحدث تطورات الحرب في أوكرانيا:
كييف تدين "التهجير القسري" لسكان خيرسون وزابوريجيا
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس إن كييف "تدين بشدة" عمليات "تهجير" سكان مناطق زابوريجيا وخاصة خيرسون حيث تنفذ روسيا "عمليات تهجير قسري".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "إدارة الاحتلال الروسي بدأت في عمليات تهجير جماعي قسري للسكان" من منطقة خيرسون، تحديدا من سكادوفسك وكاخوفكا إلى شبه جزيرة القرم أو إلى روسيا. وأضافت أن "روسيا تُقدم على عمليات مماثلة في مناطق زابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك وكذلك في شبه جزيرة القرم".
وقالت الوزارة الأوكرانية إن عمليات التهجير هذه مصحوبة بـ"نهب من جانب المحتلين الروس لمؤسسات صناعية وثقافية وتعليمية وطبية، فضلا عن منازل وشقق خاصة".
وتحدثت عن "معلومات مقلقة يجري تداولها أيضا حول زرع القوات الروسية ألغاما في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي قد يتسبب انفجارها في كارثة إنسانية واسعة النطاق".
ونددت الوزارة بعمليات "التهجير القسري" هذه، معتبرة أنها انتهاك "جسيم للقانون الدولي"، مستشهدة بالمادة 49 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة روسيا وفرض عقوبات جديدة عليها وزيادة الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا على استعادة "الأراضي التي تحتلها" روسيا.
زيلينسكي: استنتاجات الوكالة الذرية دليل "واضح" على عدم وجود قنبلة قذرة في أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن الاستنتاج "الصريح" للوكالة الدولية للطاقة الذرّية يمثّل "دليلاً واضحاً لا يقبل الجدل" على عدم وجود استعدادات لصنع "قنبلة قذرة" في أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي في كلمته اليومية "لقد منحنا حرّية العمل الكاملة" لبعثة التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرّية وبعد صدور خلاصاتها "لدينا دلائل واضحة لا تقبل الجدل على أنّه لا يوجد أحد في أوكرانيا صنع أو أنّه في صدد تصنيع قنابل قذرة".
وأعلنت الوكالة الذرّية الخميس أنها لم تجد أيّ مؤشّرات تدل على "أنشطة نووية غير معلنة" في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش أجرتها بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير "قنبلة قذرة".
وجاءت عمليات التفتيش في كل من "معهد الأبحاث النووية" في كييف، و"المنشأة الشرقية للتعدين والمعالجة" في جوفتي كودي و"منشأة بيفيدني لتصنيع الآلات" في دنيبرو، عقب طلب خطي من أوكرانيا.
واتهمت روسيا أوكرانيا بالإعداد لاستخدام قنابل قذرة ضد الجنود الروس، فيما تشتبه كييف في احتمال أن تُقدم موسكو نفسها على استخدام قنبلة قذرة، ربما لتبرير استخدام أسلحة نووية تقليدية في ضوء تعرّض قواتها لانتكاسات.
ستولتنبرغ: خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة أمر "غير مقبول"
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة بينها طائرات مسيرة وصواريخ بالستية في حربها ضد أوكرانيا هو أمر "غير مقبول".
وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في اسطنبول "نرى إيران تعرض طائرات مسيرة وتفكر في تسليم صواريخ بالستية لروسيا"، مضيفاً "هذا غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية".
تقول كييف إن نحو 400 طائرة إيرانية بلا طيار استخدمت بالفعل ضد سكان مدنيين في أوكرانيا، وإن موسكو طلبت نحو ألفي طائرة. ورفضت طهران هذا الاتهام.
وتابع ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفشل في أوكرانيا لكنه "يردّ بمزيد من الوحشية".
وأردف "في الأسابيع الأخيرة، شاهدنا العشرات من الطائرات بلا طيار والضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك على البنية التحتية الحيوية".