واشنطن وطوكيو وسيول تتعهد بردّ "قوي وحازم" على أي اختبار نووي محتمل لبيونغ يانغ

تعهّدت واشنطن وطوكيو وسيول الأحد بردّ "قوي وحازم" على أي اختبار نووي سابع قد تجريه بيونغ يانغ.

وصدر عن العواصم الثلاثة بيان مشترك بعد محادثات في بنوم بنه دانت فيه سلسلة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، مع تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر "كامل القدرات بما فيها القدرات النووية" للدفاع عن حلفائه.

بدورها توعدت بيونغ يانغ قد توعدت الاثنين، وبعد سلسلة قياسيّة من عمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي أجرتها في الأيّام الأخيرة، بأنّها ستردّ على التدريبات المشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات عسكريّة "حازمة وساحقة".

وجاء هذا التحذير ردًا على تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول هي الأكبر على الإطلاق لقوّاتهما الجوّية وأطلقتا عليها تسمية "عاصفة اليقظة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، الاثنين، عن هيئة الأركان العامّة لـ"الجيش الشعبي الكوري" قولها في بيان إنّها ستردّ على "كلّ تدريبات العدوّ الحربيّة ضدّ جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة، بإجراءات عسكريّة مستدامة وحازمة وساحقة وعمليّة"، مستخدمةً الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.