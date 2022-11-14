زيلينسكي يزور مدينة خيرسون الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية

ساد الفرح في خيرسون بجنوب أوكرانيا الأحد غداة استعادتها، بعد شهور بقيت فيها تحت احتلال القوّات الروسيّة التي اتّهمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنّها ارتكبت "فظائع" في هذه المدينة.

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد التي استُعيدت من الروس الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية وكالة فرانس برس.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون قبل أيام بعد ثمانية أشهر على احتلالها، تاركة الطريق مفتوحة أمام الجنود الأوكرانيين لدخول المدينة الجمعة.

ويشكو كثير من السكّان من أنّ القوّات الروسيّة التي أنهت إخلاء المدينة الجمعة بعد ثمانية أشهر من وجودها فيها، قد عاثت خرابًا في أرجائها.

وشهدت المدينة الأحد أجواء من البهجة، إذ رُفِعت فيها الأعلام الأوكرانيّة وتعانق سكّانها مع جنود كييف فيما أطلقت السيّارات أبواقها تعبيرًا عن الفرح، حسبما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس.

كما شوهدت مركبات عسكريّة مدمّرة ومبان مشوّهة بينما انتشرت رائحة أخشاب محترقة في هذا الميناء الاستراتيجي المطلّ على البحر الأسود والذي كانت الحرب لا تزال مستعرةً فيه منذ بضعة أيّام. وتابع زيلينسكي مساء الأحد "القوّات الروسيّة التي كانت تحتلّ جزءًا من خيرسون استعاده الجيش الأوكراني، قد ارتكبت فيه "فظائع" سبق أن اقترفتها في مناطق أوكرانيّة أخرى كانت تحتلّها.

اتصال جديد بين ماكرون وبوتين

سيؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الصيني شي جينبيغ أن من "مصلحة" بكين "الضغط" على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين.

وأشار المسؤول إلى أن ماكرون سيتصل ببوتين بعد انتهاء أعمال قمة مجموعة العشرين.

وسيلتقي ماكرون الزعيم الصيني صباح الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية وسيقول له "مصلحتك، مثل مصلحتي، الضغط على روسيا كي تعود إلى طاولة المفاوضات وتحترم القانون الدولي"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

أمين عام الناتو: الأشهر المقبلة ستكون صعبة على أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ الإثنين أن الأشهر المقبلة "ستكون صعبة" بالنسبة لأوكرانيا وأن القدرة العسكرية الروسية لا يجب أن يُستهان بها.

وقال ستولتنبرغ، بعد لقائه وزيرَي خارجية ودفاع هولندا، "ستكون الأشهر المقبلة صعبة. هدف بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء. يجب ألا نرتكب خطأ الاستخفاف بروسيا".

الكرملين يشدد على أن خيرسون ما تزال روسية بعد زيارة زيلينسكي

شدد الكرملين الإثنين على أن خيرسون لا تزال جزءا من روسيا، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة الجنوبية التي انسحبت منها قوات موسكو الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك الزيارة "نترك الأمر من دون تعليق" لكنه أضاف "تعلمون أن تلك المنطقة جزء من روسيا الاتحادية".

الروس ارتكبوا في خيرسون فظائع اقترفوها في مناطق أخرى

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محققين أوكرانيين اكتشفوا أكثر من 400 جريمة حرب روسية وعثروا على جثث جنود ومدنيين في المناطق التي جرى تحريرها من إقليم خيرسون. وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "وثق المحققون بالفعل أكثر من 400 جريمة حرب روسية. عُثر على جثث لمدنيين وجنود".

وقال زيلينسكي إن "الاستقرار واستعادة سيادة القانون" عادا إلى 226 مركزا سكانيا تضم أكثر من 100 ألف شخص، وإن عمليات اعتقال الجنود والمرتزقة الروس مستمرة.

القتال في منطقة دونيتسك ما زال محتدما

كما أكد زيلينسكي أن القتال في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ما زال محتدما كما كان في الأيام الأخيرة مع عدم تراجع حدة الهجمات الروسية. وأضاف زيلينسكي "المعارك في منطقة دونيتسك هي بنفس الشدة التي كانت عليها في الأيام السابقة". وتابع "مستوى الهجمات الروسية لم ينخفض. ومستوى صمودنا وشجاعتنا في ذروته. لن نسمح لهم بالمرور من دفاعاتنا".