مجموعة الـ 20 تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا و"معظم" الدول الأعضاء تدين الحرب

09:05

ضغوط على روسيا خلال القمة لإنهاء حرب أوكرانيا

رغم الانقسامات بين دول مجموعة العشرين حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعدت الضغوط على روسيا الثلاثاء خلال قمة مجموعة الاقتصادات الكبرى من أجل إنهاء الحرب ذات التكاليف المادية والبشرية الباهظة.

لا يرد الغزو الروسي لأوكرانيا على جدول الأعمال الرسمي لقمة مجموعة العشرين، إلّا أنه يهيمن على الاجتماع ويكشف الانقسامات بين الدول الغربية الداعمة لكييف ودول أخرى ترفض إدانة موسكو، وعلى رأسها الصين.

مع ذلك، اتفق أعضاء مجموعة العشرين، التي تم إنشاؤها بالأساس لإدارة القضايا الاقتصادية، على مسودة بيان، لكن احتمال اعتمادها يرجّح أن يكون قليلًا نظرًا للانقسامات التي برزت في الأيام الأخيرة وضرورة موافقة موسكو عليها.