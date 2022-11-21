روسيا تحذر من حادث نووي محتمل في ‬زابوريجيا الأوكرانية

حذر أليكسي ليخاتشوف الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية الروسية التي تديرها الدولة (روس أتوم) يوم الإثنين من خطر وقوع حادث نووي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، بعد تجدد قصفها في مطلع الأسبوع.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة على مدى شهور بعد سيطرة القوات الروسية عليها في مارس آذار بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا. وأثار تجدد القصف يوم الأحد المخاوف مرة أخرى من كارثة محتملة في الموقع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ليخاتشوف قوله: "تتعرض المحطة لخطر حادث نووي. ظللنا في مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طول الليل".

وسيطرت روس أتوم على المنشأة من خلال وكالة تابعة لها منذ صدور أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: بالاستحواذ رسميا على المحطة وتحويل هيئة العاملين الأوكرانيين بها إلى كيان روسي. وقالت أوكرانيا إن الاستحواذ على المنشأة بمثابة سطو.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إقامة منطقة أمنية حول المحطة وهو ما قال ليخاتشوف إنه سيكون ممكنا إذا وافقت الولايات المتحدة. ونقلت إنترفاكس عنه قوله "أعتقد أن المسافة البعيدة بين واشنطن وزابوريجيا يجب ألا تكون حجة للولايات المتحدة لتأجيل اتخاذ قرار بإقامة منطقة أمنية".

وقال رئيس روس أتوم أيضا إن كييف مستعدة فيما يبدو لأن "تقبل" "حادثا نوويا صغيرا" في محطة الطاقة النووية. ونقلت عنه وكالة تاس للأنباء قوله "ستكون هذه سابقة ستغير إلى الأبد مسار التاريخ. لذلك لا بد من فعل كل شيء ممكن من أجل ألا يضع أحد في حسابه انتهاك أمن محطة الطاقة النووية".