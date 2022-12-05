روسيا تطلق وابلاً جديداً من الصواريخ على أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في منطقة كييف

روسيا تطلق وابلاً جديداً من الصواريخ على أوكرانيا وأنباء عن انفجارات في منطقة كييفمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا
روسيا تطلق وابلاً جديداً من الصورايخ على مناطق عدة في أوكرانيا
أطلقت روسيا وابلاً جديداً من الصواريخ على أوكرانيا اليوم الإثنين مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا. وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات "تم إطلاق صواريخ بالفعل".
وقال مسؤول أوكراني كبير إن صواريخ روسية سقطت على مبان في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل ومقتل شخصين على الأقل. وكانت وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "لا تتجاهلوا الإنذار".
واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.
زيلينسكي: إسقاط "معظم الصواريخ" الروسية
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية "أسقطت معظم الصواريخ" التي أطلقها الجيش الروسي الاثنين، رغم تسجيل بعض الأضرار ما تسبب بانقطاع في المياه والكهرباء.
وقال زيلينسكي عبر تلغرام إن "الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ. وباشر مهندسو الطاقة إعادة الكهرباء" مؤكدا "شعبنا لا يستسلم أبدًا".
لافروف: سياسة حلف الأطلسي تهدد بصدام مباشر بين القوى النووية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين إن حلف الأطلسي يشكل "تهديداً خطيراً" لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر "بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة".
كما عبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول "الاستقرار الاستراتيجي" بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه بدون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.
مقتل عدة أشخاص بانفجارين في قاعدتين عسكريتين جوّيتين في روسيا
قُتل عدد من الأشخاص في انفجارات استهدفت مطارين عسكريين روسيين جنوب موسكو، بحسب وسائل إعلامية حكومية.
وانفجر صهريج مجمل بالوقود مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ستة في مطار بالقرب من مدينة ريازان جنوب شرق موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية.
وردت أنباء عن إصابة شخصين آخرين في انفجار بمطار بمنطقة ساراتوف.
ولم يعرف سبب الانفجارات خصوصاً وأن المنطقتين على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.
ويُعتقد أن بعض القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى تتمركز في قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف.
وقال حاكم منطقة ساراتوف إن القوات الأمنية تتحقق مما أسماه "أنباء عن حادث في منشآت عسكرية".
بدء سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي
بدأ يوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحراً مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
في أول تعليق رسمي اليوم، قال الكرملين إن تحديد سقف سعر النفط الروسي لن يؤثر على العمليات العسكرية في أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن القرار لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا محذراً من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية. (رويترز)
وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.
ونظراً لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى. وقالت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأحد إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفييت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين وستكون أول مراجعة من هذا القبيل في منتصف يناير-كانون الثاني. ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولاراً للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن بكين ستواصل تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
الكرملين: تحديد سقف لسعر النفط الروسي لن يؤثر على الهجوم في أوكرانيا
أكدت الرئاسة الروسية الإثنين أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا وحذرت من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاقتصاد الروسي "يملك كل القدرات اللازمة" لتمويل الهجوم العسكري، مضيفا أن "تدابير كهذه لن تؤثر" عليه في إشارة إلى تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبت وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي للتأثير على عائدات موسكو.
الإمارات وأوكرانيا تعتزمان بدء مفاوضات حول اتفاقية تجارة ثنائية
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات وأوكرانيا أعلنتا يوم الإثنين عزمهما بدء مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الثنائية من المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل.
وتحاول الدولة الخليجية الحفاظ على حيادها في الحرب الروسية الأوكرانية بالرغم من الضغط الغربي على دول الخليج المنتجة للنفط للمساعدة في عزل موسكو، الحليفة في مجموعة أوبك+. ودعت الإمارات إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع.
وقالت الوزارة إن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو وقعا بياناً مشتركاً حول التفاوض للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
تاس: مقتل تسعة في قصف لمدينة تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا
نقلت وكالة تاس التي تديرها الدولة في روسيا عن مسؤولين عسكريين مدعومين من روسيا في منطقة لوهانسك بأوكرانيا قولهم إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم يوم الإثنين بعد قصف أوكرانيا مدينة الشيفسك.
أشارت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصبح على دراية أفضل" بالصعوبات التي يواجها جيشه في أوكرانيا حيث اقترح الكرملين أن الرئيس الروسي قد يزور منطقة دونباس المحتلة في موعد غير محدد في المستقبل.
رأت الحقوقية إيرينا شيرباكوفا، إحدى المشاركات في تأسيس منظمة ميموريال الحقوقية الروسية، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي أغلقت سلطات الكرملين أبوابها مؤخراً، أنه لا يوجد حالياً حلّ دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.