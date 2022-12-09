شاهد: الرئيس الصيني يلتقي بقادة مصر والسودان والسلطة الفلسطينية في الرياض

التقى شي جينبينغ، الرئيس الصيني بقادة مصر والسلطة الفلسطينية والسودان والكويت خلال زيارته إلى الرياض التي تخللها ثلاثة قمم عربية وخليجية، وبمشاركة أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تستمر 3 أيام، قمة ثنائية بين السعودية والصين، وقمة "الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية" والتي يشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة عربية صينية.

وأكد الرئيس الصيني أن زيارته "ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية".

تركز القمم الثلاث على تعزيز العلاقات الصينية السعودية في مجالات مختلفة وبحث سبل التعاون الاقتصادي، ووفقا لوسائل إعلام سعودية حكومية، سيتم توقيع اتفاقيات بنحو 29,3 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن البرنامج يمثّل "أكبر نشاط دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية".

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة للرئيس الصيني منذ تفشي وباء كورونا عام 2020 وتأتي بعد تخفيف الحكومة الصينية القيود الصارمة التي تفرضها لمكافحة الوباء في مختلف أنحاء الصين والتي شهدت مظاهرات غير مسبوقة قبل أسبوع.