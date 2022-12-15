شاهد: مدينة روسية تستقبل العام الجديد بتماثيل جنود جليدية

في إطار التحضير للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة في تشيتا الروسية، شرعت السلطات المحلية بتزيين الساحة الرئيسة في المدينة بمنحوتاتٍ جليدية تمثل جنوداً في جيش البلاد الذي يشنّ، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، حرباً على أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤول في مدينة تشيتا فقد نُحتَ، حتى الآن، ثلاثة تماثيل جليدية وتم تثبيتها في الساحة الرئيسة بالمدينة، حيث تخطط البلدية لوضع 12 تمثالاً بلاستيكياً و12 تمثالاً جليدياً لجنودٍ روس قبل حلول أعياد الميلاد.

وتقع مدينة تشيتا عند التقاء نهري تشيتا وأينغود في منطقة زابايكالية، وتبعد آلآف الكيلومترات عن العاصمة موسكو، وتبلغ مساحتها نحو 500 كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو 320 ألف نسمة، وتعدُّ مركزاً صناعية وعلمياً وثقافياً في زابايكالية.

ورداً على سؤال بشأن دلالات التماثيل التي تصوّر جنوداً، قال أحد سكّان المدينة، اليوم الخميس، إن من شأن تلك التماثيل "تعزيز الروح الوطنية"، معرباً عن شعوره بالرضا تجاه تلك المنحوتات، فنياً ودلالياً.

وكان المسؤولون في المدينة، أعلنوا في وقت سابق أن زينة المدينة احتفالاً برأس السنة الجديدة، ستتخذ طابعاً عسكرياً يتضمن وضع منحوتاتٍ جليدية وتماثيل بلاستيكية لجنود روس، كما سيتم تزيين منصات الجليد بالنجوم المضاءة كرمزٍ للجيش الروسي.

وكانت السلطات المحلية في تشيتا ألغت الألعاب النارية كإحدى فعاليات الاحتفال بالعام الجديد، كما أعلنت الكثير من المدن الروسية أنها لن تقيم احتفالات رأس السنة الجديدة توفيراً للمال الذي سيتم الاستفادة منه لتأمين احتياجات الجنود الروس وعائلاتهم.

ويشار إلى أن الساحة الحمراء وسط موسكو، لن تشهد احتفالاتٍ موسيقية بمناسبة حلول العام الجديد، ولن يتم إطلاق ألعاب نارية كما درجت عليه العادة من عشرات السنين.

ويجدر بالذكر أن أوكرانيا أعلنت مؤخراً أنها قتلت أكثر من 94 ألف جندي روسي، منذ بدء الغزو الروسي للبلاد، إضافة إلى تدمير عتاد وآليات للجيش الروسي بكميات ضخمة، هذا ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.