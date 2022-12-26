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فرنسا

فيديو للمشتبه به بقتل ثلاثة أشخاص بباريس وهو يدخل صالوناً للحلاقة مسلحاً

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
دخل المشتبه به صالون الحلاقة بعد عملية إطلاق النار
دخل المشتبه به صالون الحلاقة بعد عملية إطلاق النار   -   حقوق النشر  AP

أظهر فيديو سجّلته كاميرات المراقبة المشتبه به الذي قتل 3 أشخاص أمام المركز الثقافي الكردي بباريس الجمعة الفائت، وهو يدخل مسلحاً إلى صالون للحلاقة في العاصمة الفرنسية، قبل أن تسيطر عليه مجموعة من الأشخاص. 

وكان الرجل البالغ من المعر 69 عاماً فتح النار على تجمع أمام المركز الثقافي قبل ذلك بقليل ما أدى إلى سقوط 3 قتلى، ثم أوقفته الشرطة بعدها. وخلال التحقيقات اعترف الرجل بأنه كان ينوي قتل مهاجرين.

ووقعت الحادثة التي أدّت إلى مظاهرات شابتها أعمال عنف في حيّ شمال باريس، الذي تسكنه شريحة واسعة من الناس من أصول أجنبية. وقال المدعي العام إنه نفذ العملية مدفوعاً بـ"كراهية مرضية".

والسبت تجمع ممثلو الجالية الكردية في فرنسا في وسط العاصمة في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل الأشخاص الثلاثة. وشهد التجمع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفنرسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصادر الإضافية • وكالات