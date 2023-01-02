رالي دكار.. القطري ناصر العطية يتخطى الصعوبات ويفوز بالمرحلة الثانية

استثمر القطري ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب كل خبراته الصحراوية، ليفوز بالمرحلة الثانية الإثنين في رالي دكار في نسخته الخامسة والأربعين والمقام في المملكة العربية السعودية للعام الرابع تواليًأ.

وفيما واجه العديد من أبرز منافسيه سلسلة من الثقوب، ومن أبرزهم الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) الذي خسر ما يقارب ساعة ونصف الساعة، فقد تقدم العطية بفارق 14 ثانية على الهولندي إريك فان لون (أوفردرايف).

سائق تويوتا ناصر العطية من قطر ومساعده الفرنسي ماتيو بوميل خلال المرحلة الأولى من رالي داكار في السعودية. 2023/01/02 AFP

وحلّ الإسباني كارلوس ساينس (أودي) في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و5 ثوانٍ، وهو ما كان كافياً لمنحه صدارة الترتيب العام، متقدماً بدقيقتين و12 ثانية عن العطية. وحلّ الفرنسي ماثيو سيرادوري (سينتشوري) في المركز الثالث بفارق 24 دقيقة و55 ثانية خلف ساينس.

السائق السويدي ماتياس إكستروم مع مساعده إميل بيرجكفيست يقود سيارته أودي هايبرد خلال رالي داكار في السعودية. 2022/12/31 أ ف ب

وقلّص السائق القطري الفارق حوالى 5 دقائق عن المتصدر ساينس، كما صنع فجوة حقيقية مع الثنائي لوب والفرنسي غيرلان شيشري (برودرايف) في الترتيب العام.

الفرنسي سيباستيان لوب والسائق البلجيكي فابيان لوركين يتنافسان خلال المرحلة الثانية من رالي داكار في السعودية. 2023/01/02 أ ف ب

وقال العطية: "لقد كان الوقت المناسب للهجوم وتحقيق مرحلة جيدة. لم يكن يومًا سهلاً لأنني كنت متأكدا من أن الكثير من المشاكل ستحدث اليوم، لأنه كان هناك الكثير من الصخور ولم يكن التنقل سهلاً. أنا سعيد حقًا لجعل اليوم الثاني مرحلة جيدة".

وفي فئة الدراجات النارية، احتل الدراج الاميركي مايسون كلاين المركز الأول في الترتيب العام في رالي دكار بعد فوزه بالمرحلة الثانية. وانتزع الصدارة من مواطنه ريكي برابيك الذي احتل المركز 15 في المرحلة فقط، حيث تخلف بفارق ثماني دقائق و19 ثانية عن متسابق "كي تي إم".

راكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود دراجته خلال المرحلة الثانية من رالي داكار في السعودية. 2023/01/02 أ ف ب

وتفوّق كلاين بفارق دقيقة و9 ثوان عن الألماني سيباستيان بوهلر في المرحلة، في حين حلّ الأميركي الآخر سكايلر هاوز في المركز الثالث بفارق دقيقة و13 ثانية.

ويحتل كلاين صدارة الترتيب العام متفوقا على الأسترالي توبي برايس (كي تي ام) بفارق دقيقة و41 ثانية، فيما يحتل الإسباني خوان باريدا (هوندا) المركز الثالث بفارق دقيقتين و3 ثوان.