رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

قالت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتاب من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

يأتي هذا القرار على خلفية تدهور الدينار العراقي أمام الدولار. وتم تكليف العلاق برئاسة البنك بالوكالة، فيما أحيل مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.

وتراجع الدينار العراقي في الأشهر الأخيرة أمام الدولار وشهدت الأسواق العراقية تضخماً أثر على المستوى المعيشي للعراقيين.