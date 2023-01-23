English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تكنولوجيا الأعمال

رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني   -   حقوق النشر  photo from the Iraqi parliament/AP

 قالت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتاب من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

يأتي هذا القرار على خلفية تدهور الدينار العراقي أمام الدولار. وتم تكليف العلاق برئاسة البنك بالوكالة، فيما أحيل مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد. 
وتراجع الدينار العراقي في الأشهر الأخيرة أمام الدولار وشهدت الأسواق العراقية تضخماً أثر على المستوى المعيشي للعراقيين.

المصادر الإضافية • رويترز