الحياة تعود إلى طبيعتها في طهران عقب الهجوم الإسرائيلي

ولكن يبدو أن الحياة عادت إلى طبيعتها في طهران بعد الليلة العنيفة التي شهدتها، في حين سارعت وسائل الإعلام الرسمية إلى التقليل من أهمية الهجوم وقالت إن الدفاع الجوي للبلاد تعامل معه بنجاح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائراته استهدفت منشآت استخدمتها إيران لصنع الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض-جو.

ولم يتمّ استهداف أي مواقع نووية، وهي ضربات كانت ستمثل تصعيدًا أكثر خطورة . ولم تقدم إسرائيل أي تقييم فوري للأضرار. ومع ذلك، فإن الضربات تخاطر بدفع الطرفين إلى حرب شاملة في وقت يتصاعد فيه العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي أعقاب الضربات الجوية، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا قالت فيه إن لإيران الحق في الدفاع عن النفس، و”تعتبر نفسها مخولة وملزمة بالدفاع ضد الأعمال العدوانية الأجنبية“.