شاهد: سكان مدينة كهرمان مرعش ومحنة الصرف الصحي ودورات المياه

يواجه الناجون من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أكثر من أسبوع معاناة كبيرة، لا تتعلق بفقدانهم منازلهم وأحبائهم فقط بل بالمأوى والخدمات الأساسية والصحية وكذلك تدني درجات الحرارة التي تصل تحت الصفر في بعض المناطق. فيما برزت مشكلة معقدة أخرى وهي عدم وجود مرافق الصرف الصحي في العديد من المدن التي ضربها الزلزال.

في مدينة كهرمان مرعش التركية، مركز الزلزال، يقف الناس بطابور طويل أمام مسجد في وسط المدينة، من أجل استخدام دورات المياه الموجودة فيه.

يقول أحد السكان المحليين: "يوجد مرحاض هنا فقط، أمشي خمسة كيلومترات من أجل الوصول إلى المسجد." بينما يقول رجل أخر: "يجب توفير مراحيض وحمامات في المخيمات، بعض الأشخاص يقضون حاجتهم قرب الخيم. ونحتاج إلى آلات غسيل ملابس".

ويقول حسن يلدريم هو متطوع جاء من هولندا: "الناس يطلبون مناديل مبللة وصابون وشامبو للاستحمام. هناك ماء ولكن لا يوجد مكان للاستحمام."

ورغم الجهود المحلية والدولية لاحتواء الأزمة وتوفير الأمور الأساسية للمتضريين من الزلزال، إلا أن حجم الكارثة كبير جداً والتحديات تبقى قائمة أمام "أسوأ كارثة طبيعية" منذ 100 عام، كما وصفتها منظمة الصحة العالمية.