شاهد: سباحة تشيلية تحكي شعورها بعد قطعها 2.5كم سباحة في مياه القطب المتجمد الجنوبي

"كان قلبي يلفه البرد، وشعرت بأن شيئا باردا يتسلل إلى قلبي". هذا ما أفصحت عنه السباحة التشيلية باربارا هيرنانديز البالغة من العمر 37 سنة، بعد أن سجلت رقما قياسيا جديدا، باعتبارها أول امرأة تسبح مسافة 2.5 كيلومتر من رأس جزيرة هورن في تشيلي، غير بعيد عن جبال الجليد في جزيرة غرينيتش وسط مياه القطب الجنوبي. باربارا سباحة في المياه الحرة واختصاصها هو السباحة في المياه الجليدية، وهي بطلة العالم في هذا المجال.

قطعت باربارا تلك المسافة خلال 45 دقيقة و30 ثانية وسط مياه بلغت درجة حرارتها 2 درجة، مبدية براعة بدنية قصوى وربما خارقة، وتمكنت من إنجاز المهمة.

وعند خروجها من الماء، انخفضت درجة حرارة جسم باربارا بنحو 10 درجات، وبلغ 27 درجة: كانت حرارة جسمه منخفضة، ولكنها واعية. وقالت باربارا: "بدنيا كان الأمر صعبا للغاية، ولكنني أعرف أن الأمر يستحق العناء، إذا وصلت الرسالة عاجلا إلى القادة العالميين، بشأن ضرورة حماية هذه المياه الرائعة".

تدربت باربارا طيلة ثلاث سنوات حتى تنجز المهمة، ولكن الأهم من تحقيق رقم قياسي، هو التنبيه لهشاشة القطب الجنوبي، إذ أن التوازن البيئي لهذه المنطقة المتجمدة من الكرة الأرضية هش.

السباحة التشيلية باربرا هيرنانديز في سانتياغو. 2023/02/18 بابلو فيرا/أ ف ب

كانت بداية التدريب في سنة 2019، حينها عرفت تشيلي موجة تاريخية لارتفاع لدرجة الحرارة, وبعد ثلاثة أعوام، أي هذا العام (2023)، اجتاحت غابات البلاد حرائق مميتة، إذ اتت النيران على 312 منزلا فدمرتها، واحترقت مساحة غابية تقدر بنحو 440 ألف هكتار، فتحولت الأشجار إلى رماد خلال عشرة أيام فقط.

في الآن نفسه تقلص حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي، بنحو الثلث من المعتاد خلال فترة شهر كانون الثاني/يناير. وتقول باربارا إن ما يحدث في هذه المنطقة يؤثر في الكوكب بأكمله، مبينة أن السباحة هي طريقتها لتظهر للعالم، أن ما من شيء مستحيل.