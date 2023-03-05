بعد الغضب الدولي.. وزير المال الإسرائيلي: كلماتي حول محو بلدة حوارة اختيرت بشكل سيئ

أقر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، بأنه اختار كلماته في شكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين، وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دولي غاضب.

وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية: "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيئ".

وكان سموتريتش أدلى بذلك التصريح الأسبوع الماضي بعيد مقتل مستوطنين شابين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة". وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".

وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".

إدانات دولية

ودانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها "غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي"، داعياً إلى الهدوء.

كذلك ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات "غير المقبولة" للوزير الإسرائيلي.

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف".

والسبت، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار أعمال العنف وحِدَّتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن إدارة الرئيس جو بايدن تدين تلك التصريحات، واصفاً إياها بـ"غير المسؤولة والمقززة"، كما أنها "تحرض على العنف"، حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الأمريكي بان واشنطن تدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية لأن يدين علناً ما قاله سموتريش.