6 قتلى فلسطينيين بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء مقتل 6 فلسطينيين وإصابة عشرة على الأقل بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية . وأعلنت الوزارة أن "الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على جنين، في مستشفى جنين الحكومي هم 6 شهداء و 10 إصابات".

وذكرت الوزراة في وقت سابق، أن "محمد وائل غزاوي (26 عاماً) استشهد (إثر إصابته) برصاص الاحتلال الحي في الصدر في جنين"، ولم يتم إعلان أي تفاصيل إضافية عن القتيلين الأخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الأمن تعمل حاليا في مخيم جنين" دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال شهود لمراسل فرانس برس: "إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا في مخيم جنين، ويستهدفه بالصواريخ".

وقال الشهود: "أصيب الجرحى الفلسطينيون خلال مواجهات مع الجيش في الشارع، وليس في المنزل المحاصر". وداهم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس وحاصر منزلا في مخيم عسكر القديم في المدينة، واعتقل ثلاثة أشقاء ثم انسحب، وفق شهود.

وكتب موقع "ألترا فلسطين" في تغريدة نشرها عبر تويتر وأرفقها بمشهد مصور، يظهر مواصلة الاشتباكات "تتواصل الاشتباكات في مخيم جنين الآن. وفق وزارة الصحة، فقد وصل إلى المستشفيات في جنين جثمان الشاب محمد وائل غزاوي (26 سنة)، و6 جرحى آخرون، أحدهم بحالة خطيرة، واثنان بحالة متوسطة. بينما أعلن الاحتلال تصفية أربعة مقاتلين، أحدهم منفذ عملية حوارة".

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967 تصاعدًا في المواجهات، منذ بداية العام مع مقتل 66 فلسطينيًا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغًا وطفلًا إسرائيليًا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.