إيران تثبت الحكم بالإعدام على معارض إيراني سويدي (السلطة القضائية)

أعلن القضاء الإيراني الأحد تثبيت الحكم بالإعدام على معارض إيراني سويدي محتجز منذ 2020 في إيران، بعد عامين من اختفائه في مطار في تركيا، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

وجاء على موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان".