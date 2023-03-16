تساوي 10 آلاف جنيه إسترليني.. بريطاني يلتهم بيضة شوكولا من "كادبوري" عن طريق الخطأ

ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية، أن شابًا بريطانيًا تناول عن طريق الخطأ، بيضة "كادبوري" كريمية تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني، عندما شعر بالجوع ودون أن يعلم أنه كان بإمكانه الفوز بهذا المبلغ لو لم يفعل فعلته هذه.

ولفتت الصحيفة إلى أن آدم ديفيس، شعر بصدمة كبرى بعد أن اكتشف أنه تناول عن غير قصد هدية عيد الفصح، وهي عبارة عن بيضة من تقديم شركة "كادبوري" البريطانية لصناعة الحلوى.

وكان ديفيس قد نشر مقطع فيديو التقطه لنفسه وهو يلتهم البيضة.

وشدد في ما بعد على أنه لم ينتبه إلى اختلاف الألوان ولم يعلم أنه التهم جائزة بقيمة 10 آلاف دولار إلا بعد أن أخبره أصدقاؤه الذين شاهدوا الفيديو أن هناك اختلافًا في الألوان.

وكانت شركة "كادبوري" العملاقة، قد أطلقت في وقت سابق من العام مسابقة Creme Egg، البيضة الكريمية والتي تقضي بإخفاء 280 بيضة شوكولاتة في متاجر المملكة المتحدة، نصفها حليب ونصفها شوكولا، ومن يحصل على إحدها ويشتريها، يفوز بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وأكد آدم أنه لم يلحظ أي اختلاف، لأن الطعم كان مشابهًا ولم يكن مختلفًا بالنسبة له، قائلًا: "كنت جائعًا فقط".

وشدد ديفيس على أنه "لا يشعر بالحزن على ما حدث معه، ولكن بالطبع كان سيشعر بالسعادة لو فاز بالجائزة".

وناشد شركة "كادبوري" الشهيرة على منحه جزءًا من المبلغ وقال: "على كادبوري أن تمنحني جزءًا من المال كجائزة ترضية".