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قطر
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قطر: النائب العام يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين للمحاكمة بتهم فساد ورشى وغسيل أموال

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بقلم:  يورونيوز
وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في واشنطن في اجتماعات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا 14/09/2020
وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في واشنطن في اجتماعات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا 14/09/2020   -  حقوق النشر  Erin Scott/Pool via AP, File

 قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأحد إن وزير المالية السابق علي شريف العمادي سيمثل أمام محكمة الجنايات بعد القبض عليه في عام 2021 بسبب تهم تتعلق بالفساد.

وأضافت الوكالة أن العمادي وعدد آخر غير معروف من المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات للبت في اتهامهم بارتكاب جرائم "الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

وألقت السلطات القبض على العمادي في مايو أيار 2021 وتم إعفاؤه من المهام الوزارية وبعد ذلك بفترة وجيزة ألغيت عضويته في مجلسي إدارة جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني. وكان قد تولى قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للبنك.

وشغل العمادي منصب وزير المالية في قطر من 2013 حتى تم القبض عليه كما كان عضوا في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي يدير ما قيمته 300 مليار دولار من الأصول ويمتلك 50 بالمئة من بنك قطر الوطني.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من قبل إن التحقيق مع العمادي مرتبط بمهام منصب وزير المالية الذي كان يشغله وليس بالمواقع التي شغلها في صندوق الثروة السيادي أو البنك.