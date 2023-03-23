مواقع سياحية باريسية بينها برج إيفل وقصر فرساي أغلقت بسبب الاحتجاجات

أغلقت مواقع سياحية في باريس ومنطقتها من بينها برج إيفل وقصر فرساي أبوابها مجدداً أمام الزوار الخميس في اليوم التاسع للتحركات الاحتجاجية على إصلاح نظام التقاعد الذي أُقرّ من دون تصويت في الجمعية الوطنية. ومن المعالم الباريسية التي امتنعت كذلك عن استقبال الزوار قوس النصر الواقع عند أعلى جادة الشانزليزيه.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبرج إيفل أن الموقع "مغلق راهناً بسبب حركة الإضراب الوطني"، مشيراً إلى أن الوصول إلى ساحة المتنزه المحيط به يبقى متاحاً مجاناً. ودعا "حملة تذاكر الدخول الإلكترونية لليوم (الخميس) إلى التحقق من صندوق رسائلهم الهاتفية".

أما موقع قصر فرساي على الإنترنت فأعلن إغلاق القصر والحدائق المحيطة "يوم الخميس 23 آذار/مارس 2023 بسبب تحرك اجتماعي وطني". كذلك ألغي النشاط المسائي في متحف أورسيه الذي حُددت الساعة السادسة مساءً موعداً لإغلاقه، فيما أبقي متحف اللوفر مفتوحاً إلى التوقيت نفسه.