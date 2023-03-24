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مؤسسة أميركية تعلن توقيف خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين

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بقلم:  يورونيوز
علم الصين فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا- 23 يوليو 2020
علم الصين فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا- 23 يوليو 2020   -  حقوق النشر  PHILIP PACHECO/AFP

أوقفت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأميركية مينتز غروب المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة الجمعة.

وقال بيان للشركة أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن "السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك".

وأضاف البيان أن المؤسسة "استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم".

وأكد أن الشركة "لم تتبلغ بأي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها".

وأوضحت أن "مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، حيث عملنا دائماً بشفافية وأخلاقية وامتثالاً للقوانين والقواعد المعمول بها"، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات "لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث".

وأوضحت أن "مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، حيث عملنا دائماً بشفافية وأخلاقية وامتثالًا للقوانين والقواعد المعمول بها"، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات "لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث".

ومينتز غروب ومقرها في الولايات المتحدة، متخصصة بإجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء السلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.

للشركة مكاتب في 18 موقعا منها واشنطن، وتعلن على موقعها الالكتروني أن الموظفين "يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهمّ عملاءنا - من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية".

المصادر الإضافية • ا ف ب