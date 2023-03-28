باريس: محتجون يعرقلون عمّال جمع النفايات عن استئناف عملهم

تتواصل الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وحاول المتظاهرون صباح اليوم الإثنين، إغلاق مستودع لشاحنات جمع النفايات كي يعرقلوا خروجها لعملها.

في هذه الأثناء، أُجبر عمّال النظافة المضربين على العودة إلى العمل جزئيا بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية، بعدما ارتفعت كمية النفايات في الشوارع وسجلت 7600 طن الأسبوع الماضي، لكن ما تزال أكياس القمامة متجمعة على أرصفة بأكملها، وفاضت الحاويات وغزت الروائح الكريهة شوارع العاصمة الفرنسية.

وبحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية، يمكن لجامعي النفايات والسائقين التقاعد حالياً من سن 57 عاماً، لكن سيتعين عليهم العمل عامين إضافيين بموجب خطط الإصلاح التي ما زالت تتيح حق التقاعد المبكر للأشخاص الذين تعد ظروف عملهم صعبة.

وتشير الكونفدرالية إلى أن متوسط العمر المتوقع للعاملين في مجال جمع النفايات يعد أقل بما بين 12 و17 عاماً من المعدل بالنسبة للبلاد بأكملها.

ويستند الإجراء الرئيسي في الإصلاح الذي يسعى إليه الرئيس إيمانويل ماكرون على رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو أمر يرى كثيرون أنه غير منصف بالنسبة للأشخاص الذين بدؤوا العمل في سن مبكرة.