مقتل فلسطيني في عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة في أريحا بالضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تنشط في مخيم عقبة جبر".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "شهيد برصاص الاحتلال في أريحا". وأضافت في بيان لاحق: "استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن".

وكانت الوزارة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن إصابتين في الأطراف السفلية قالت إنهما وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

شهدت عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية JAAFAR ASHTIYEH/AFP or licensors

تصعيد كبير

وشهد النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تصعيدًا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية.

فمنذ بداية كانون الثاني/ يناير، أودى التصعيد بحياة 94 فلسطينيًا على الأقل، و18 إسرائيليًا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر.

وتعتبر مدينة أريحا التي ازدهرت اقتصاديًا في السنوات القليلة الماضية مقصدًا سياحيًا وخصوصًا في فصل الشتاء بفضل مناخها الدافئ.

ونادرًا ما تشهد المدينة، التي تعتبر البقعة الأكثر انخفاضًا في العالم، مواجهات. لكنها تحولت مؤخرًا إلى نقطة اشتعال وشهدت عدة عمليات عسكرية إسرائيلية دامية.

ففي شباط/ فبراير الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين خلال عملية نفذتها في أريحا لتوقيف "خلية إرهابية تابعة لحماس". وقالت إسرائيل حينها إن إثنين منهما حاولا تنفيذ هجوم قرب مفترق "ألموغ".

ونفذت القوات الإسرائيلية عدة عمليات دهم لمخيم عقبة جبر لاعتقال فلسطينيين قالت إنهم مسلحون كما فرضت إغلاقًا محكمًا على المدينة استمر أيامًا عدة.