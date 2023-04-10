شاهد: في صفقة جديدة .. روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن كييف أطلقت سراح عشرات الجنود الروس الذين كانوا في الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

وقالت الدفاع الروسية، إنه "نتيجة عملية تفاوضية اليوم، أعيد 106 جنود روس تعرضوا لخطر مميت في الأسر".

وأشار البيان إلى أن الأسرى المفرج عنهم سيتم نقلهم على متن طائرات النقل العسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية.

وأكد البيان أن جميع العسكريين المحررين يتلقون كل المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبه، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إن "100 أوكراني أعيدوا إلى ديارهم بفضل عملية التبادل".

وقال يرماك عبر تلغرام "استعدنا 100 من رجالنا من الجنود والبحّارة وحرس الحدود وأفراد في الحرس الوطني"، واصفاً عملية التبادل بـ"الصعبة".

وأضاف أنّ "البعض أصيبوا بجراح خطرة ويعانون من أمراض. سنقوم بكل ما يلزم لضمان تلقّي كلّ منهم المساعدة اللازمة".

ويعود آخر تبادل للأسرى بين كييف وموسكو إلى 7 آذار/مارس الماضي. وتمّ يومها تبادل 130 أسيراً أوكرانيا بـ90 أسيراً روسياً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في كانون الأول/ديسمبر أنّ روسيا أفرجت عن أكثر من 1300 أسير أوكراني في عمليات تبادل أسرى بين الطرفين جرت منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022.

وجرت عمليات تبادل أسرى عديدة منذ ذلك الوقت.