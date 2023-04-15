قتلى وجرحى في قصف روسي على مبنى سكني بشرق أوكرانيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 21 آخرين بجروح في قصف روسي استهدف الجمعة مبنى سكنياً في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.
وتقع سلوفيانسك في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك، لكنّها قريبة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وتبعد المدينة 45 كيلومتراً شمال غرب باخموت، بؤرة القتال في شرق البلد.
وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إنّ القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحاً، وفق أحدث حصيلة.
ومن بين الضحايا رضيع يبلغ عامين انتشله عناصر الإنقاذ حيّاً من تحت الأنقاض قبل أن يلفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف، وفق ما أكدت مستشارة الرئيس الأوكراني داريا زاريفنا على تلغرام.
ودمّر القصف الطابق العلوي من المبنى السكني، ويعمل عناصر الإطفاء وعمّال الإنقاذ على إزالة الأنقاض.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس صفحات من كتب مدرسية ورسومات أطفال متناثرة بين الركام في الشارع خارج المبنى.
وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي شجب في وقت سابق روسيا لقصفها "بوحشية" المباني السكنية و"قتلها الناس في وضح النهار".
رئيس البرازيل: الولايات المتحدة يجب أن توقف "تشجيع" الحرب في أوكرانيا
وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة صرّح لولا للصحافة في بكين "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".
مجلس أوروبا "قلق جدا" على صحة المعارض الروسي أليكسي نافالني
عبّر مجلس أوروبا عن "قلقه العميق" حيال الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي "يتدهور سريعا".
وفي بيان مشترك قال كل من الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس، ورئيسة لجنة وزراء مجلس أوروبا الوزيرة الأيسلندية ثورديس كولبرون ريكفيورد غيلفادوتير، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تقارير تفيد بأن الحالة الصحية لأليكسي نافالني المسجون في روسيا منذ أكثر من عامين بعد محاولة تسميم، تتدهور سريعا".
وأضافوا أنهم "قلقون جدا من أنباء حول سوء معاملة وظروف احتجاز قاسية" يتعرض لها نافالني، داعين روسيا إلى "تقديم رعاية طبية مناسبة فورا".
وكرر هؤلاء دعوتهم إلى "الإفراج الفوري" عن المعارض الروسي البالغ السادسة والأربعين، مشددين على ضرورة "التزام" روسيا "غير المشروط" بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طالبت في شباط/فبراير 2021 بالإفراج عن نافالني.
قال فاديم كوبزيف محامي نافالني الثلاثاء إن المعارض يعاني "مرضا مجهولا وإنه متروك بلا رعاية طبية" في حين ندد أنصاره بمحاولة من الكرملين "لقتله" ببطء.
أوقف نافالني في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي علاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها. وحكم عليه في آذار/مارس التالي بالسجن تسع سنوات بتهم "احتيال" يؤكد أنها مفبركة.
في بداية العام الحالي قال نافالني إنه يعاني أعراضا تشبه الإنفلونزا وإنه محروم من الرعاية الصحية.
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