قتلى وجرحى في قصف روسي على مبنى سكني بشرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 21 آخرين بجروح في قصف روسي استهدف الجمعة مبنى سكنياً في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وتقع سلوفيانسك في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك، لكنّها قريبة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وتبعد المدينة 45 كيلومتراً شمال غرب باخموت، بؤرة القتال في شرق البلد.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إنّ القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحاً، وفق أحدث حصيلة.

ومن بين الضحايا رضيع يبلغ عامين انتشله عناصر الإنقاذ حيّاً من تحت الأنقاض قبل أن يلفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف، وفق ما أكدت مستشارة الرئيس الأوكراني داريا زاريفنا على تلغرام.

ودمّر القصف الطابق العلوي من المبنى السكني، ويعمل عناصر الإطفاء وعمّال الإنقاذ على إزالة الأنقاض.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس صفحات من كتب مدرسية ورسومات أطفال متناثرة بين الركام في الشارع خارج المبنى.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي شجب في وقت سابق روسيا لقصفها "بوحشية" المباني السكنية و"قتلها الناس في وضح النهار".