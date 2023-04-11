EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

روسيا

زعيم فاغنر العسكرية يحاول السيطرة على حزب سياسي في روسيا

Access to the comments محادثة
يفغيني بريغوزي ، صاحب شركة فاغنر العسكرية
يفغيني بريغوزي ، صاحب شركة فاغنر العسكرية   -  Copyright  AP/Copyright 2023.
بقلم:  يورونيوز

أفاد موقع ميدوزا الإخباري المستقل الناطق بالروسية، الإثنين، أن زعيم مجموعة فاغنر سيئة السمعة يفغيني بريغوزين يحاول السيطرة على حزب سياسي روسي.

وذكر الموقع الروسي، الذي يحظى بشعبية واسعة، نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين أن بريغوجين يحاول السيطرة على حزب "روسيا العادلة"، الذي وصف زعيمه سيرغي ميرون القوة المرتزقة فاغنر مؤخرًا بأنها "تشكيل عسكري بطولي".

فيما علق معهد دراسات الحرب (ISW)، ومقره الولايات المتحدة، على التقرير بعد الاطلاع عليه قائلا إن التقارب بين الطرفين "يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل الكرملين".

ورجّح المعهد إلى أن الزعيم الحالي لـ"روسيا العادلة" يحاول على الأرجح "إحياء نفوذه السياسي واستخدام بريغوزين كراعٍ لطموحاته السياسية".

ولطالما سلطت وسائل الإعلام الروسية المستقلة الضوء على طموحات بريغوزين - الذي كان في يوم من الأيام رئيس الطهاة في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - لدخول المشهد السياسي.

وفي مارس المنصرم، تحدى زعيم المرتزقة علانية رواية موسكو بأن روسيا تقاتل النازيين في أوكرانيا، والتي استخدمتها لتبرير الغزو.

ويعتبر بريغوزين مهتما بشكل خاص بفرع سانت بطرسبرغ لروسيا العادلة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أهم أصول الحزب، لاكتساب موقع على المستوى الفيدرالي، وفقًا لتقرير ميدوزا.

وقد برز بريغوزين في السنوات الأخيرة كلاعب رئيسي في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث لعبت مرتزقة فاغنر دورا محوريا في القتال، خاصة على مدينة باخموت.

كما قامت الشركة العسكرية الخاصة، التي تم تزويدها مؤخرًا بمجندين جدد، بمعارضة السلطات وتحدت وزارة الدفاع الروسية بشكل علني في العديد من المناسبات.

وقبل الحرب الأوكرانية الروسية، وُجهت اتهامات بريغوزين بالتدخل في مسار ونتائج الانتخابات الأمريكية، فضلا عن توسيع النفوذ الروسي في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.

مواضيع إضافية

أقمار المشتري الجليدية... محطة جديدة في البحث عن عوالم صالحة للسكن خارج الأرض

الحكومة اليمنية تعلن أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس

الدنمارك: تسليم كييف مقاتلات قرار محتمل صدوره "قبل الصيف" عن الغرب