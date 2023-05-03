أمريكا ومصر تناقشان الهدنة في السودان.. اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

08:53

السعودية تعلن "اقتحام مجموعة مسلحة" ملحقتيها الثقافية بالسودان

أعلنت السعودية، الأربعاء، "اقتحام مجموعة مسلحة مقر ملحقيتها الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبها، والاستيلاء على بعض الممتلكات".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية".

وأعربت الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم".

ودعت السعودية، وفق البيان، إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".