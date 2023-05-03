أمريكا ومصر تناقشان الهدنة في السودان.. اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم الثلاثاء.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان".
آخر تطورات القتال في السودان بين الجنرالين المتحاربين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو حميدتي
مبعوث الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث يقول إنّه وصل إلى السودان
أكّد مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأربعاء أنّه وصل إلى السودان حيث تتواصل منذ ثلاثة أسابيع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكتب عريفيث عبر حسابه على تويتر "لقد وصلت للتوّ إلى بورتسودان لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني"، معرباً عن امتنانه من "تفاني المجتمع الإنساني والمتطوّعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".
وزيرا خارجية أمريكا ومصر يناقشان وقف إطلاق النار في السودان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان".
السعودية تعلن "اقتحام مجموعة مسلحة" ملحقتيها الثقافية بالسودان
أعلنت السعودية، الأربعاء، "اقتحام مجموعة مسلحة مقر ملحقيتها الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم وتخريبها، والاستيلاء على بعض الممتلكات".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم، تعرض صباح الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية".
وأعربت الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم".
ودعت السعودية، وفق البيان، إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".
اتفاق المتحاربين في السودان على هدنة لسبعة أيام من 4 إلى 11 أيار/مايو (حكومة جنوب السودان)
أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان الثلاثاء أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 أيار/مايو، ما يثير الآمال في إنهاء أسابيع من المعارك.
وقالت الوزارة في بيان إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 أيار/مايو".
نيجيريا تواصل إجلاء رعاياها من السودان في ظل صعوبات لوجستيّة
واصلت نيجيريا الثلاثاء مساعيها لإجلاء أكثر من 3000 من رعاياها من السودان وسط صعوبات لوجستية واحتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وغادرت قافلة أولى مكونة من 13 حافلة تقلّ مئات النيجيريين الخرطوم الخميس متوجّهة إلى مصر التي كان مقرّرا أن يغادروها الجمعة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.
لكنّ من تمّ إجلاؤهم، ومعظمهم طلاب، مُنعوا في مرحلة أولى من دخول مصر وظلّوا عالقين على الحدود.
وسمحت القاهرة أخيرا بدخولهم مساء الإثنين بعد "تدخل الرئيس (محمد) بخاري"، بحسب ما أعلنت لجنة النيجيريين في الشتات (نيدكوم) عبر تويتر، مضيفة أنّ الإجلاء من مصر سيبدأ.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا (نيما) أن هؤلاء النيجيريين موجودون الآن في مصر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول إعادتهم إلى نيجيريا عن طريق الجو.
وتعتزم السلطات النيجيرية تنظيم رحلات على متن 20 حافلة لإجلاء آلاف النيجيريين الآخرين الذين ما زالوا عالقين في السودان.
عمليات الإجلاء عبر البحر الأحمر تضع السعودية في قلب أزمة السودان
عادة ما تستخدم البارجة الحربية السعودية "جلالة الملك الدرعية" التي يبلغ طولها 102 متر لمواكبة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وفي التدريبات مع قوات بحرية غربية، لكنّها نفذت الأسبوع الماضي عملية مختلفة تمثلت بإجلاء مدنيين من المعارك الدائرة في السودان.
كانت تلك المهمة جزءًا من جهود إجلاء أوسع نطاقا منحت المملكة العربية السعودية دورًا مركزيًا في الأزمة الحالية في السودان، ما سلّط الضوء على النفوذ الإقليمي للمملكة الخليجية في أعين العالم.
وحتى ظهر الإثنين، استقبلت السعودية أكثر من 5400 مدني تمّ إجلاؤهم، الغالبية العظمى منهم أجانب من 102 دولة في ستّ قارات.
وقال كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن "لقد تأثرت بشدة بكفاءة عملهم للمساعدة في إجلاء الناس، ووضع أسطولهم البحري تحت تصرف الأشخاص الفارين".
وأضاف "هذه فرصة لتلميع صورتهم (السعوديين) على بُعد كيلومترات قليلة من اليمن، حيث ظهرت بعض أسوأ تصرفاتهم"، في إشارة إلى الحرب التي قتل وأصيب فيها آلاف المدنيين في غارات جوية شنّها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 2015.
ومع ذلك، يحذّر بعض المحللين من أن عمليات الإجلاء قد تلقي بظلالها على الدور المعقد الذي لعبته السعودية وقوى خارجية أخرى في الاضطرابات في السودان، لا سيما دعمهم للجنرالين في صلب ذلك.
ما قيمة السودان الاستراتيجية؟ وما هي موارده؟euronewsيُعتبر السودان لاعبًا سياسيًا إقليميًا مهمًا ولديه أيضًا موانئ استراتيجية وموارد طبيعية هائلة، مثل الذهب والنفط، ما قد يجعل منه هدفًا لأطراف داخلية وخارجية.
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص فرّوا من السودان
كشفت الأمم المتحدة، في تقرير لها، بأن أكثر من 100 ألف شخص فرّوا من السودان إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك.
الأمم المتّحدة بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان هذا العام
أعلنت الأمم المتّحدة الثلاثاء أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14% من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.
من جهة ثانية، قال متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف إنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد.