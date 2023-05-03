واشنطن تطالب ايران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط تحتجزها

بقلم: Euronews

أجبر الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية.

طالبت واشنطن إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط تحتجزها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما بمضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران الأربعاء، في ثاني حادثة من هذا النوع في أقلّ من أسبوع.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "مدعي عام طهران أعلن أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت السفينة "نيوفي" بناء على شكوى وأمر من السلطة القضائية". وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، أنّه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

السفينة التي انطلقت من دبي كانت تعبر الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها عشرات زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وسط المضيق"، وفق بيان البحرية الأميركية. ويعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا في الخليج إذ يمرّ عبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم.

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية". وأظهرت مشاهد نشرها الأسطول الخامس الأربعاء 11 زورقًا على الأقلّ تقترب من السفينة "نيوفي".

قبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية، بحسب طهران.

وبحسب موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في رصد حركة الملاحة البحرية، فإن ناقلة النفط التي احتُجزت الأسبوع الماضي واسمها "أدفانتج سويت" اقتيدت أيضًا إلى بندر عباس.

وأوضحت شركة "أمبري" أن احتجاز السفينة الأربعاء يأتي بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية تحذيرًا إثر احتجاز الولايات المتحدة سفينة تنقل نفطًا إيرانيًا الشهر الماضي.

وقالت أمبري إن "السلطات اليونانية أصدرت تحذيرًا مفاده أن سفن الشحن اليونانية معرّضة لخطر متنامٍ من جانب إيران بعد أن احتُجزت سفينة سويس ماكس التي تسيّرها شركة يونانية وتنقل نفطًا إيرانيًا".

وقالت البحرية الأميركية الأربعاء إن في العامين الماضيين أقدمت إيران على "مضايقة أو مهاجمة" 15 سفينة تجارية ترفع أعلامًا دولية"، في ما اعتبرته تصرفات "تتنافى مع القانون الدولي وتخل بالأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن "مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل بحقوق الملاحة في المياه الإقليمية، غير مبررة وغير مسؤولة وتشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".