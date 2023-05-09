سلاح ترامب العجيب: الأخبار السيئة

بقلم: يورونيوز

يشبه أحد المحررين الأمريكيين الديناميكية التي ترافق ترامب حالياً بتلك التي رافقته في 2016، عندما خاض حملة انتخابية ناجحة أدخلته في نهاية المطاف إلى البيت الأبيض.

يرى أحد المحررين في موقع إعلامي أمريكي مرموق أن كلّ مرة يحصل فيها شيء، يبدو سلبياً، ويبدو أنه سيجعل دونالد ترامب، أضعف، يحصل العكس، ولا يساهم إلا في تعزيز قوة الرئيس الجمهوري السابق.

ويرى خبراء أن ترامب لا يزال الرجل الأقوى في الحزب الجمهوري، وذلك أكثر من أي وقت مضى، كما أن حظوظه بالفوز على خصمه الديمقراطي جو بايدن أكبر من أي وقت مضى.

ويشبه المحرر مايك ألن من موقع أكسيوس هذه الديناميكية التي ترافق ترامب حالياً بتلك التي رافقته في 2016، عندما خاض حملة انتخابية ناجحة أدخلته في نهاية المطاف إلى البيت الأبيض. ويقول إن سلاحه "العجيب والغريب" هو الأخبار السيئة.

في الأشهر الأخيرة واجه ترامب الأحداث التالية:

و جهت إليه رسمياً 34 تهمة واتهمه فوق ذلك المدّعي العام بانتهاج سلوك إجرامي خطير.

واتهمه فوق ذلك المدّعي العام بانتهاج سلوك إجرامي خطير. اكتشف أن أحد معاونيه الذين عملوا لصالحه في مارالاغو تعاون مع المدعين الفدراليين في مسألة حفظ الوثائق السرية .

. واجه أيضاً محاكمة مدنية بشأن دعوى اغتصاب تعود لعام 1996 ووجدت هيئة المحلفين أنه مذنب وأمرته بدفع تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.

بشأن دعوى اغتصاب تعود لعام 1996 ووجدت هيئة المحلفين أنه مذنب وأمرته بدفع تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار. واجه صعوداً قوياً لمنافسين من الحزب الجمهوري، أبرزهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والسفير الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والسيناتور تيم سكوت في كارولاينا الجنوبية.

ولكن على الرغم من كل ذلك جاءت النتائج على هذا الشكل: