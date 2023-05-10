السودان: انفجارات تهز الخرطوم والمفاوضات مستمرة في السعودية

بينما يجري طرفا النزاع في السودان محادثات في السعودية، سمع في العاصمة الخرطوم صباح الأربعاء، صوت الرصاص في أماكن متفرقة.
تهز انفجارات قوية الخرطوم صباح الأربعاء في اليوم السادس والعشرين للنزاع على السلطة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من دون الموافقة حتى الآن على أي ممر إنساني بين مفاوضي المعسكرين.
وقال أحد سكان أم درمان شمال غرب الخرطوم لوكالة فرانس برس "أيقظتنا الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة".
وتحدث شهود آخرون خلال الليل في مناطق متفرقة من العاصمة عن دوي انفجارين كبيرين في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وأرسل كل من جيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، مفاوضين إلى السعودية السبت لإجراء مناقشات تمهيدية "فنية" فقط حول الممرات المؤمنة للمساعدات الإنسانية.
لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان في جدة على البحر الأحمر حيث تجري المحادثات.
وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث جدة التي كان قد وصلها الأحد. وقد اقترح على الطرفين الالتزام ب"ضمان مرور المساعدات الإنسانية" عبر إعلان مبادئ، بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ بدايته في 15 نيسان/أبريل، أدى النزاع إلى سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسية آلاف جريح.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 150 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة بينما يتجاوز عدد النازحين داخليًا في السودان الآن 700 ألف شخص أي أكثر من ضعف العدد الذي تم تعداده قبل أسبوع وهو 340 ألفًا.
16 قتيلا في اشتباكات قبلية في السودان وفرض حظر تجول (وكالة)
قتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء، ما دفع إلى اعلان أمر بحظر التجوّل في ولاية النيل الأبيض.
وتقع هذه الولاية على الحدود الجنوبية للسودان، وحتى الآن بقيت بمنأى عن القتال الدائر في البلاد منذ اندلاع المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
ولا يبدو أن هذه الاشتباكات القبلية مرتبطة بالصراع على السلطة الدائر في السودان منذ 15 من نيسان/أبريل الماضي.
وقالت الوكالة "أصدر والي النيل الأبيض (..) أمر طوارىء (..) بإعلان حظر التجوال داخل مدينة كوستي"، عاصمة الولاية.
ويأتي حظر التجول "على خلفية الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة كوستي (..) بين قبيلتي الهوسا والنوبة"، مشيرة إلى وفاة 16 شخصا من الطرفين وإصابة العديد بجروح، والى إحراق بعض المنازل.
ويقول محلّلون إن النزاعات القبلية في السودان تزايدت جرّاء الفراغ الأمني الذي نجم عن انقلاب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة تشرين الأول/أكتوبر 2021، يسانده نائبه وحليفه آنذاك محمد حمدان دقلو. وسلّط كل ذلك الضوء على هشاشة العملية الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بعمر البشير.
وأسفرت النزاعات القبلية في العام 2022 عن أكثر من 900 قتيل وألف جريح، وهجّرت نحو 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
واندلعت اشتباكات عنيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ولاية النيل الأزرق المجاورة، بين قبيلة الهوسا وقبائل أخرى ما أدى إلى مقتل 200 شخص في يومين.
ويحتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على ما يعتبرونه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان منذ منتصف نيسان/أبريل (الأمم المتحدة)
جنيف, 9-5-2023 (أ ف ب) -أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف نيسان/ابريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب ما اعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 نيسان/ابريل" مؤكدا "الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف" نازح.