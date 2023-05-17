مساعدات غربية جديدة لكييف.. أوكرانيا تعلن استعادة 20 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت

بقلم: يورونيوز

تلقّت كييف دعمًا من لندن على صعيد مسعاها للحصول على مقاتلات إف-16 التي تطالب بها منذ أشهر لتعزيز قدراتها على صدّ روسيا.

أكّدت أوكرانيا مساء الثلاثاء أنّها استعادت من القوات الروسية 20 كيلومترًا مربّعًا في محيط باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر وحيث تواجه موسكو صعوبات.

وكييف التي تصدّت ليلًا لوابل من الصواريخ الروسية، تلقّت دعمًا من لندن على صعيد مسعاها للحصول على مقاتلات إف-16 التي تطالب بها منذ أشهر لتعزيز قدراتها على صدّ روسيا.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز إف-16، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

من جهة أخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "في الأيام الأخيرة حررت قواتنا نحو 20 كيلومترًا مربعا شمال وجنوب ضواحي باخموت".

وذكرت ماليار أن القوات الروسية تواصل تقدمها داخل المدينة نفسها، حيث تحاصر الجيوب الأخيرة للمقاومة الأوكرانية في الغرب "وتدمر المدينة بالكامل بواسطة القصف المدفعي".

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في تسجيل صوتي أنّ "وحدات فاغنر تقدّمت اليوم 200 متر وباتت تحتلّ 113 ألف متر مربّع. العدوّ لا يسيطر سوى على 1,46 كلم في باخموت".

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