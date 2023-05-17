مساعدات غربية جديدة لكييف.. أوكرانيا تعلن استعادة 20 كيلومترًا مربعًا في محيط باخموت

تلقّت كييف دعمًا من لندن على صعيد مسعاها للحصول على مقاتلات إف-16 التي تطالب بها منذ أشهر لتعزيز قدراتها على صدّ روسيا.
أكّدت أوكرانيا مساء الثلاثاء أنّها استعادت من القوات الروسية 20 كيلومترًا مربّعًا في محيط باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر وحيث تواجه موسكو صعوبات.
وكييف التي تصدّت ليلًا لوابل من الصواريخ الروسية، تلقّت دعمًا من لندن على صعيد مسعاها للحصول على مقاتلات إف-16 التي تطالب بها منذ أشهر لتعزيز قدراتها على صدّ روسيا.
وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز إف-16، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.
من جهة أخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "في الأيام الأخيرة حررت قواتنا نحو 20 كيلومترًا مربعا شمال وجنوب ضواحي باخموت".
وذكرت ماليار أن القوات الروسية تواصل تقدمها داخل المدينة نفسها، حيث تحاصر الجيوب الأخيرة للمقاومة الأوكرانية في الغرب "وتدمر المدينة بالكامل بواسطة القصف المدفعي".
وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في تسجيل صوتي أنّ "وحدات فاغنر تقدّمت اليوم 200 متر وباتت تحتلّ 113 ألف متر مربّع. العدوّ لا يسيطر سوى على 1,46 كلم في باخموت".
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واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لاعتقال قرصان معلوماتية روسي
رصدت الولايات المتّحدة الثلاثاء مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي متّهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصاً شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنّ ميخائيل ماتفيف متّهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف"، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقاً من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.
ونقل البيان عن فيليب سيلينغر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي، قوله إنّ القرصان كان "يقوم بتشفير بيانات العديد من الضحايا، ولا سيّما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة" من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.
وأضافت الوزارة أنّ القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها "وازاواكا" و"إم1إكس" و"بوريسلسين".
ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصّنة وتشفير بياناتها أو سرقتها. وبعدها، يطلب المتسلّلون من أصحاب هذه الأنظمة دفع فديات مالية مقابل فكّ هذا التشفير وذلك تحت طائلة نشرها أو عدم فكّ تشفيرها.
وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان
اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا والطريقة التي تقاوم فيها كييف قوات موسكو يقدّمان درساً قيّماً لتايوان إذ يبيّنان كيف يمكن لجيش أصغر أن يتصدّى لجيش أكبر.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ سئل أوستن عن استراتيجيات الدفاع التي تمتلكها تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً عسكرياً ضدّها، فأجاب "لقد تعلّمنا عدداً من الدروس المهمّة من الحرب في أوكرانيا (...) ضدّ روسيا".
وأضاف أنّ "أحد هذه الدروس هو أنّه حتّى في ظلّ قدرات غير متكافئة وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة، يمكن لقوة أصغر أن تبلي بلاء حسناً في الدفاع عن نفسها ضدّ قوة أكبر".
وبفضل الدعم الكبير الذي حصلت عليه من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، ولا سيّما على صعيد إمدادات الأسلحة والعتاد والتدريب، لم تمنع أوكرانيا القوات الروسية من احتلالها فحسب، بل استعادت قسماً من الأراضي التي استولت عليها قوات موسكو في الأيام الأولى للغزو.
أوروبا توثّق أضرار الغزو الروسي وتبني تحالفاً لتزويد كييف مقاتلات اف-16
بعد عام على طرد روسيا من مجلس أوروبا، أطلق قادة الدول الـ46 الأعضاء في المنظمة "سجلا للأضرار" الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مع توافق بريطاني-هولندي على بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز اف-16.
ويرأس القمة في ريكيافيك كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني، ويشارك فيها العشرات من القادة الأوروبيين.
ويسعى المجتمعون إلى إظهار وحدة صف في دعم أوكرانيا في توقيت تستكمل كييف استعداداتها لشن هجوم مضاد مرتقب.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو في افتتاح الاجتماع القارة العجوز إلى الحفاظ على "وحدتها" لصون "الحرية".
وقبل أيام من قمة لمجموعة السبع، طالب زيلينسكي مجددا الغرب بتزويد بلاده طائرات مقاتلة.
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