أوكرانيا تستعيد نحو كيلومترين من الأراضي بمحيط باخموت وروسيا تنفي

يقول معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة في تقرير تحليلي الجمعة إن كييف "قد تكون اخترقت بعض الخطوط الروسية في هجمات مضادة محددة قرب باخموت".
أعلنت أوكرانيا الجمعة أن قواتها حققت تقدما كبيرا في محيط مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا والتي تتركز فيها المعارك مع روسيا منذ أشهر.
تأتي التصريحات في أعقاب إعلان مسؤول عسكري أوكراني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن القوات الروسية تراجعت من بعض المناطق قرب باخموت بعد هجمات مضادة لقوات كييف.
لكن روسيا نفت في ساعة متأخرة الخميس أن تكون أوكرانيا قد حققت أي اختراق في المدينة، معتبرة أن التقارير عن خسائر على الأرض في محيط المدينة "تتنافى مع الواقع".
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
موفد صيني خاص سيزور أوكرانيا الإثنين
توفد الصين ممثلا خاصا إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى اعتبارا من الإثنين، حسبما أعلنت بكين الجمعة، لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري "اعتبارا من 15 أيار/مايو، سيزور ممثل خاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للازمة الأوكرانية".
أوكرانيا استعادت ما يصل إلى كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت
أعلنت أوكرانيا الجمعة أن قواتها حققت تقدما كبيرا في محيط مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا والتي تتركز فيها المعارك مع روسيا منذ أشهر.
وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو مُني بخسائر كبيرة في القوة البشرية. قوات دفاعنا تقدمت كيلومترين قرب باخموت. لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع".
تأتي التصريحات في أعقاب إعلان مسؤول عسكري أوكراني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن القوات الروسية تراجعت من بعض المناطق قرب باخموت بعد هجمات مضادة لقوات كييف.
لكن روسيا نفت في ساعة متأخرة الخميس أن تكون أوكرانيا قد حققت أي اختراق في المدينة، معتبرة أن التقارير عن خسائر على الأرض في محيط المدينة "تتنافى مع الواقع".
اشتكت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة التي تقود الهجوم الروسي البري على باخموت، مؤخرا من نقص الذخائر وهددت بالانسحاب ما لم تتلق مزيدا من الدعم من موسكو.
وقال معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة في تقرير تحليلي الجمعة إن كييف "قد تكون اخترقت بعض الخطوط الروسية في هجمات مضادة محددة قرب باخموت".
وباخموت التي كان تعد قبل الحرب 70 ألف نسمة، لحق بها دمار كبير مع تحقيق القوات الروسية مكاسب في الأشهر الماضية وصلت إلى 80 بالمئة من المدينة نفسها.
منع زيلينسكي من التحدث خلال الحفلة الختامية لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"
رُفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه رسالة عبر الفيديو خلال الحفلة الختامية لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، على ما أفاد اتحاد البث الأوروبي المسؤول عن تنظيم المسابقة الخميس.
وأشار الاتحاد إلى إنّ "طلب زيلينسكي مخاطبة جمهور مسابقة الأغنية الأوروبية، مع أنه ينطوي على نوايا حسنة، لا يمكن للأسف الموافقة عليه لأنه يخالف القواعد الخاصة بالحدث الموسيقي".
وأوضح الاتحاد أن "أحد ثوابت المسابقة يتمثل في طبيعتها غير السياسية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يُمنَع الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو ما شابه خلال الحدث".
وتقام المسابقة هذا العام في ليفربول (شمال إنكلترا)، بعد أن عرضت المملكة المتحدة استضافتها بدل أوكرانيا التي فازت في الدورة الماضية وكان يفترض أن تستضيف الحدث إلا أنّ الحرب الدائرة على أراضيها منعت ذلك.
وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى أنّ الحفلة الختامية للمسابقة التي ستقام السبت وتتنافس فيها 26 دولة، ستشهد تكريماً لأوكرانيا مع حضور 11 فناناً أوكرانياً على المسرح، بينهم فرقة كالوش الفائزة في دورة العام الفائت.
وستُعرض خلال الأمسية مقاطع الفيديو من مناطق اوكرانية مختلفة.
وترفع ليفربول الستارة عن نصب تذكاري يشكّل "رمزاً للأمل" بالنسبة إلى أوكرانيا.
وتمثل المنحوتة المصنوعة من الألومنيوم رجلاً يحمل كتاباً تطير من بين طياته حمامة حاملة علماً أوكرانياً.
وسيوضع التمثال في متنزه "ستروبيري فيلد" الذي استوحت منه فرقة "بيتلز" عنوان إحدى أغنياتها، على أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة السلام إليها.
واستُبعدت روسيا من المسابقة كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.
تركيا تتحدث عن قرب تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الأطراف في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديده، بعد يومين من المحادثات التي تستضيفها إسطنبول ويشارك فيها مسؤولون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.
وتقول روسيا إن الاتفاق لن يُمدد ما لم تحصل موسكو على ضمانات لتلبية مطالبها بحلول انتهاء أجل العمل بالتمديد الحالي في 18 مايو أيار.
جاء تصريح أكار في بيان نشرته وزارته يوم الجمعة.
روسيا تنفي تقارير عن اختراق أوكرانيا أماكن مختلفة بالخطوط الأمامية
نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن تمكن القوات الأوكرانية من اختراق أماكن مختلفة من الخطوط الأمامية وقالت إن الوضع العسكري تحت السيطرة.
جاء رد موسكو يوم الخميس بعد أن ذكر مدونون عسكريون روس على تطبيق المراسلة تيليغرام أن هناك تقدما لقوات كييف شمالي وجنوبي مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، وأشار البعض إلى أن القوات الموالية لكييف بدأت هجومها المضاد المنتظر.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن الهجوم لم يبدأ بعد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تيليغرام "التصريحات التي تناقلتها قنوات فردية على تيليجرم عن ’اختراقات دفاعية’ في مناطق مختلفة على خط التماس العسكري لا تتفق مع الواقع".
وأضافت في بيان "الوضع عموما في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطرة".
ولكن حقيقة أن الوزارة شعرت بأن عليها نشر البيان تعكس ما اعترفت به موسكو في وقت سابق بأن العملية العسكرية "صعبة جدا".
وتقول أوكرانيا إنها دفعت القوات الروسية للتراجع خلال الأيام القليلة الماضية بالقرب من باخموت، بينما لا يزال الاستعداد جاريا لهجوم مضاد شامل يشارك فيه عشرات الآلاف من القوات ومئات الدبابات الغربية.
محادثات تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية تناولت مقترحات للأمم المتحدة
ناقشت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة يوم الخميس مقترحات تقدمت بها الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وتهدد موسكو بالانسحاب منه في 18 مايو أيار بسبب العقبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وتسنى التوصل إلى الاتفاق في يوليو تموز الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا. كما وافقت الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تسهيل صادراتها الزراعية.
وانتهى اجتماع عُقد في إسطنبول يوم الخميس بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى دون موافقة روسية على تمديد الاتفاق فيا يبدو. وقال الكرملين في وقت سابق اليوم إن الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يتحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان دون ترتيب مسبق، إذا اقتضت الحاجة، فيما يتعلق بتمديد الاتفاق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت الأمم المتحدة "الاجتماع ناقش المقترحات الأخيرة التي قدمتها الأمم المتحدة، وهي استئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وتمديد الاتفاق لفترة أطول، وإدخال تحسينات على مركز التنسيق المشترك من أجل استقرار العمليات والصادرات، فضلا عن قضايا أخرى أثارتها الأطراف".
أوسلو تتسلّم من موسكو رئاسة مجلس القطب الشمالي في مراسم همّشت روسيا
تسلّمت النرويج الخميس رئاسة مجلس القطب الشمالي الذي يعد نموذجا للتعاون بين خصوم حقبة الحرب الباردة سابقا في ظل تهميش لروسيا، أكبر بلد عضو فيه والتي ترأسته على مدى العامين الماضيين.
ولطالما اعتُبر المجلس مثاليا إلى أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا سبعة من أعضائه الثمانية (الولايات المتحدة وكندا ودول الشمال الخمس) لتعليق اجتماعاتهم مع موسكو.
ورفض وزراء خارجية البلدان الغربية دعوة نظيرهم الروسي سيرغي لافروف لزيارة سيبيريا من أجل مراسم تسليم رئاسة المجلس.
وبخلاف مراسم انتقال الرئاسة السابقة، تمّت عملية التسليم الرسمية عبر الإنترنت على مستوى مسؤولين رفيعين الخميس.
اتهام قائد بالاهمال بعد سقوط "صاروخ روسي محتمل" في قلب بولندا
تجاهل قائد عسكري بولندي البحث عن بقايا "صاروخ روسي محتمل" سقط في قلب بولندا ولم يبلغ أحدا بالحادث الذي وقع في كانون الاول/ديسمبر، كما قال وزير الدفاع البولندي الخميس.
في نهاية نيسان/أبريل، عثر راكب دراجة هوائية على حطام "جسم عسكري جوي" - صاروخ روسي KH-55 - سقط في كانون الاول/ديسمبر، وفقًا لوسائل الإعلام البولندية - اثناء تنزهه في غابة قرب بيدغوز شمال بولندا على بعد 500 كلم من حدودها الشرقية.
لم تعلق الحكومة على هذه القضية منذ ذلك الحين.
وأشار الوزير ماريوس بلاشتشاك الخميس لوسائل الإعلام إلى أنه في 16 كانون الاول/ديسمبر حذرت السلطات الأوكرانية الجيش البولندي من أن "جسما جويا مجهولا" يتجه نحو بولندا.
جنوب إفريقيا تصف اتهامات واشنطن لها بتزويد روسيا بالأسلحة "مخيّبة للآمال" (الرئاسة)
نددت جنوب إفريقيا الخميس بتصريحات أدلى بها السفير الأميركي في بريتوريا والذي اتّهم البلاد بتزويد روسيا سرّا بالأسلحة رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من الحرب الأوكرانية.
وقال فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان إن "تصريحات السفير تقوّض روح التعاون والشراكة" بين البلدين، مضيفا أن "تبني (السفير) موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية" يعد أمرا "مخيّبا للآمال".
It is our historical responsibility - of modern generations - to make full punishment for aggression inevitable in order to prevent not only the recurrence of aggression against our country, but also new wars. There are potential aggressors in the world. And the world must seek… pic.twitter.com/y70KheMBcx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2023