أوكرانيا تستعيد نحو كيلومترين من الأراضي بمحيط باخموت وروسيا تنفي

10:06

أوكرانيا استعادت ما يصل إلى كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت



أعلنت أوكرانيا الجمعة أن قواتها حققت تقدما كبيرا في محيط مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا والتي تتركز فيها المعارك مع روسيا منذ أشهر.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو مُني بخسائر كبيرة في القوة البشرية. قوات دفاعنا تقدمت كيلومترين قرب باخموت. لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع".

تأتي التصريحات في أعقاب إعلان مسؤول عسكري أوكراني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن القوات الروسية تراجعت من بعض المناطق قرب باخموت بعد هجمات مضادة لقوات كييف.

لكن روسيا نفت في ساعة متأخرة الخميس أن تكون أوكرانيا قد حققت أي اختراق في المدينة، معتبرة أن التقارير عن خسائر على الأرض في محيط المدينة "تتنافى مع الواقع".

اشتكت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة التي تقود الهجوم الروسي البري على باخموت، مؤخرا من نقص الذخائر وهددت بالانسحاب ما لم تتلق مزيدا من الدعم من موسكو.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره في الولايات المتحدة في تقرير تحليلي الجمعة إن كييف "قد تكون اخترقت بعض الخطوط الروسية في هجمات مضادة محددة قرب باخموت".

وباخموت التي كان تعد قبل الحرب 70 ألف نسمة، لحق بها دمار كبير مع تحقيق القوات الروسية مكاسب في الأشهر الماضية وصلت إلى 80 بالمئة من المدينة نفسها.