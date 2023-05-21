بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى محادثات رسمية في واشنطن، مع بدء تحسن العلاقات، بعد أن قام القائدان بزيارة تاريخية للنصب التذكاري للضحايا الكوريين للقصف النووي في هيروشيما.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

التقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، التي دعت إليها اليابان كوريا الجنوبية، مع بدء تحسن في العلاقات التي لطالما كانت تتسم بالفتور.

وقال المسؤول الأميركي إن موعد هذا الاجتماع الثلاثي المقبل سيتم تحديده "قريبا"، وإنه لا تتوافر أي تفاصيل أخرى حالياً. وقبل هذا الإعلان، قام كيشيدا ويون الأحد، بزيارة تاريخية للنصب التذكاري للضحايا الكوريين للقصف النووي في هيروشيما (غرب اليابان).

وتسمم خلافات تاريخية مرتبطة باحتلال الجيش الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945 العلاقات بين طوكيو وسيول. وتتعلق هذه الخلافات خصوصاً بقضية "نساء المتعة" الكوريات، وهو تعبير ملطف لاستعباد جنسي مارسه الجنود اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية والعمل القسري الذي فُرض على عمال كوريين لحساب شركات يابانية.

لكن قادة البلدين الحليفين المقربين لواشنطن، تحركا لتعزيز العلاقات بينهما، منذ إعلان سيول مطلع آذار/مارس عن خطة لدفع تعويضات لكوريين جنوبيين خضعوا للعمل القسري، وفي مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.

وفي هذا الإطار التقى كيشيدا ويون صباح الأحد عند النصب التذكاري لذكرى الضحايا الكوريين لقنبلة هيروشيما الذرية. وقال يون بعد اجتماع ثنائي عقب زيارة النصب التذكاري: "سنتذكر هذا العمل الشجاع لرئيس الوزراء كيشيدا الذي يمهد الطريق لمستقبل سلمي مع تعبيره عن حزنه على الضحايا الكوريين للقصف النووي".