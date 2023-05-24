غوارديولا يريد إجابة سريعة حول الاتهامات المالية ضد سيتي

بقلم: يورونيوز

وستحكم لجنة مستقلة في هذه الاتهامات التي قد تؤدي الى استبعاده من الدوري الإنجليزي، لكن لم يُحدّد أي جدول زمني للقرار الذي من المرجح أن يؤدي الى استئناف سيتي.

يأمل جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المتوج أخيرا بلقب البطولة الإنجليزية لكرة القدم، بالحصول على رد سريع حول 115 تهمة من قبل العصبة الإنجليزية الممتازة بانتهاك القواعد المالية، شوهت هيمنة الفريق الأزرق على البرميرليغ في السنوات الأخيرة.

وقال الإسباني، الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية مواجهة برايتون في البطولة المحلية ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 32 "نأمل (بجواب) غدا، أو بعد الظهر ربما أفضل من يوم غد".

وكان الفريق المملوك إماراتيا منذ عام 2008، قد ضمن لقبه الثالث تواليا في البطولة والخامس في ست سنوات، بعد انتزاعه الصدارة من أرسنال التي تربع عليها 248 يوما .

ويتهم سيتي بتقديم معلومات مالية كاذبة بين عامي 2009 و2018.

وستحكم لجنة مستقلة في هذه الاتهامات التي قد تؤدي إلى استبعاده من البطولة الإنجليزية، لكن لم يحدد أي جدول زمني للقرار الذي من المرجح أن يؤدي إلى استئناف سيتي.

وكان مانشستر سيتي تحت رادار الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بسبب مخالفاته المتكررة لقواعد اللعب المالي النظيف.

واضطر في عامي 2014 إلى دفع غرامة بقيمة 60 مليون يورو، وفي 2020 أبعد عن المسابقات القارية لعامين، بيد أن محكمة التحكيم الرياضية ألغت العقوبة مع تغريمه 10 ملايين يورو لعرقلة التحقيقات.