مقتل إسرائيلي برصاص فلسطيني قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن هجوم قرب مستوطنة حرميش التي تقع قرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة وعن إصابة مدني إسرائيلي بالرصاص.

قتل إسرائيلي الثلاثاء بنيران فلسطينية قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصدر طبي والجيش الإسرائيلي.

وأعلن مستشفى "هيليل يافيه" في الخضيرة وسط إسرائيل، أن "المصاب وصل في حالة حرجة وكان علينا إعلان وفاته رغم جهود الطاقم الطبي". ولم يتم الإعلان عن هويته.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن هجوم قرب مستوطنة حرميش التي تقع قرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة وعن إصابة مدني إسرائيلي بالرصاص.

من جانبها، تبنت الهجوم كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت في بيان وقعته كتيبة طولكرم "تمكن جنودنا في الرد السريع من تنفيذ عملية نوعية على طريق حرميش وقاموا بإطلاق النار في اتجاه مركبة كان يستقلها أحد المستوطنين".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الجهود المبذولة لتحديد "مكان الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم". مشيرا إلى أنه "سيجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين في الوزارة".

وطالب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان "الحكومة بتنفيذ عملية عسكرية ومصادرة الأسلحة وإعادة نصب الحواجز" في المنطقة.

ووفقا لدغان فإن القتيل من سكان مستوطنة حرميش.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 حوالى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية وفقا للقانون الدولي.