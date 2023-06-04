بقلم: يورونيوز

تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

قال سيرغي أكسيونوف الذي عينته موسكو حاكما على شبه جزيرة القرم إن خمس طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق مدينة دغانكوي الواقعة في شبه الجزيرة وجرى التشويش على أربعة ولم تصب أهدافها.

على الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين السبت في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.

وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط سبعة قتلى خلال الأسبوع الجاري.