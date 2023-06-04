تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
قال سيرغي أكسيونوف الذي عينته موسكو حاكما على شبه جزيرة القرم إن خمس طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق مدينة دغانكوي الواقعة في شبه الجزيرة وجرى التشويش على أربعة ولم تصب أهدافها.
على الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين السبت في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.
وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط سبعة قتلى خلال الأسبوع الجاري.
روسيا تعلن تصديها بالمدفعية لمجموعة مقاتلين تسللوا من أوكرانيا
أعلن الجيش الروسي الاحد أنه صد مجموعة أوكرانية "إرهابية" حاولت العبور الى منطقة بيلغورود في غرب البلاد والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع.
وقال الجيش في بيان "في الرابع من حزيران/يونيو، رصدت وحدات تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية (...) محاولة مجموعة تخريبية من الإرهابيين الأوكرانيين عبور النهر قرب قرية نوفايا تافوليانكا"، مضيفا "ضُرب العدو بالمدفعية وتفرقت صفوفه وتراجع".
اشتباكات في قرية روسية محاذية لأوكرانيا
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية التي تعرضت لقصف أوكراني في الأيام الأخيرة، الأحد أن "معارك" تدور في قرية نوفايا تافوليانكا.
وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر تلغرام "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".
الى ذلك، أبدى الحاكم استعداده للقاء المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا والذين تبنوا شن هجمات على المنطقة، بعدما عرضوا هذا الأمر لتبادل أسرى.
وأورد غلادكوف الاحد "الأمر الوحيد الذي يمنعني من التفاوض معهم هو رجالنا الذين بين أيديهم. ربما قتلوا. ولكن إذا لم يكن الامر كذلك، يمكنهم أن يتوجهوا بين الساعة 17,00 (14,00 ت غ) والساعة 18,00 (15,00 ت غ) الى معبر شيبيكينو الحدودي. أضمن الأمن".
أمين عام الناتو لأردوغان: السويد "أوفت بالتزاماتها" للانضمام للحلف
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي "وفت بالتزاماتها" وإلى استكمال انضمامها إلى الحلف "في أقرب وقت ممكن".
إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية اضافية، في قصر دولما بهجة في اسطنبول، اشاد ستولتنبرغ أمام الصحافيين بـ "اجتماع مثمر".
وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.
وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 تموز/يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31.
وأعلن ستولتنبرغ إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 حزيران/يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.
وأكد أن "انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمنها لكنه سيجعل تركيا أقوى أيضًا"، مضيفًا أنه "ينوي استكمال انضمام السويد في أقرب وقت ممكن".
تركيا والمجر هما آخر دولتين في الناتو لم تصادقا بعد على عضوية السويد.
الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية
أعلن الجيش الروسي الأحد أنه شنّ ضربات جوية ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية، مؤكدًا أنه أصاب مراكز قيادة ومعدات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذه الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو ضد منشآت العدو في مطارات عسكرية".
وأضافت "أُصيبت مراكز قيادة ومحطات رادار ومعدات للطيران الأوكراني ومستودع أسلحة وذخائر".
ولم تحدد الوزارة مواقع هذه المطارات.
كييف تقول إن موسكو ضربت مطارًا بوسط أوكرانيا
أعلنت كييف الأحد أن صواريخ روسية ضربت مطارًا قرب مدينة كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا.
وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات لقناة تلفزيونية إن القوات الروسية أطلقت "ستة صواريخ وخمس مسيّرات هجومية". وأضاف "للأسف لم تُدمّر كلها. من بين الستة، دمر سلاح الجو أربعة فيما أصاب اثنان المطار قرب كروبيفنيتسكي". ولم يقدّم تفاصيل إضافية.
مقتل طفلة وجرح 22 آخرين بقصف جوي على مدينة دنيبرو الأوكرانية
قتلت طفلة في الثانية من العمر وجرح 22 شخصا ىخرين في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا مساء السبت، كما أعلن مسؤولون أوكرانيون.
واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة".
وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك في رسالة على تطبيق تلغرام الأحد إن القصف أصاب مبنيين سكنيين من طابقين وعشرة منازل ومحلا تجاريا وأنبوبا للغاز.
وأضاف أن "جثة فتاة انتُشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة بيدورودنينسكا"، موضحا أنها "بلغت للتو الثانية من العمر".
وتابع أن "22 شخصا جرحوا بينهم خمسة أطفال". وكان قد تحدث عن ثلاثة صبية في حالة خطيرة في المستشفى.
وحمل زيلينسكي روسيا مسؤولية القصف. وكتب زيلينسكي على موقع فيسبوك السبت "هاجم الروس المدينة". واضاف "اصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك عالقون تحت الانقاض".
وأكد أن "روسيا تثبت مرة أخرى أنها دولة إرهابية". وأضاف أن "روسيا ستتحمل مسؤولية كل ما يرتكب ضد بلدنا وشعبنا".
ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر فيه رجال الإنقاذ وهم يفتشون المبنى المدمر ويسمع هدير حفارات صناعية.
في كييف، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن الدفاعات الجوية للعاصمة تصدت لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وكتب سيرهي بوبكو على في تلغرام الأحد "حسب المعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي العاصمة".
الجيش الأوكراني: الاشتباكات مستمرة قرب باخموت رغم تراجع حدة القتال
قالت القوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد إن الاشتباكات استمرت حول مدينة باخموت المدمرة في شرق البلاد رغم تراجع حدة القتال في الآونة الأخيرة فيما تواصل موسكو تكبد خسائر كبيرة.
وذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية العليا في تقريرها اليومي أن القوات الروسية نفذت عمليتين فاشلتين حول باخموت وشنت عددا من الضربات الجوية والهجمات بالقصف المدفعي على قرى مجاورة.
وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الخاصة الروسية يوم السبت أن 99 بالمئة من مقاتليه غادروا باخموت بعد هجومهم الذي استمر لأشهر في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.
وقالت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي إن القتال تراجع في المنطقة، لكن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي صرح يوم السبت بأن القوات الأوكرانية تواصل قتالها هناك.
وأضاف سيرسكي على تطبيق تيلغرام بعد زيارة قال إنه قام بها للقوات حول باخموت "يواصل العدو تكبد خسائر كبيرة في الطريق صوب باخموت. قوات الدفاع تواصل القتال. سننتصر".
وأفاد التقرير اليومي الأوكراني بوقوع نحو 23 اشتباكا يوم السبت في منطقة دونيتسك حيث تقع باخموت، ومنطقة لوجانسك المجاورة. وتشكلان معا منطقة دونباس.
وقالت مخابرات الدفاع البريطانية يوم السبت إن روسيا تواصل إعادة نشر وحدات عسكرية نظامية في باخموت لتحل محل مقاتلي فاجنر.
أوكرانيا تقول إنها صدت هجوما جويا روسيا عند اقترابه من كييف
قال مسؤولون عسكريون بالعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا صباح يوم الأحد وإن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة لدى اقترابها من كييف.
وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تلغرام في ساعة مبكرة من يوم الأحد "وفقا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة.. الدفاعات الجوية دمرت كل ما كان متجها صوب المدينة بالفعل قبل الوصول".
مسؤول محلي عينته موسكو: إسقاط طائرة مسيرة في شبه جزيرة القرم
قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو على تيلغرام يوم الأحد إن خمس طائرات مسيرة أُسقطت فوق مدينة جانكوي الواقعة في شبه الجزيرة.
واستولت روسيا على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود وضمتها إليها من أوكرانيا في خطوة أحادية الجانب عام 2014، لكن يُعترف بها دوليا جزءا من الأراضي الأوكرانية.