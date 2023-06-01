"من يرفض يُعدم".. رئيس جماعة فاغنر: يجب إرسال 200 جنرال روسي إلى الجبهات في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

كان بريغوجين قد انتقد في السابق القيادة العسكرية للبلاد بسبب إخفاقاتها في الحرب في أوكرانيا.

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، أنه يجب إرسال 200 من الجنرالات الروس البالغ عددهم 10 آلاف إلى أوكرانيا، وأن يتم وضعهم في الخطوط الأمامية.

وقال بريغوجين في حديث لوسائل الإعلام: "يجب على هؤلاء الجنرالات أن يجربوا الركض وهم يرتدون الدروع الواقية على الخطوط الأمامية".

وكان بريغوجين قد انتقد في السابق القيادة العسكرية للبلاد بسبب إخفاقاتها في الحرب في أوكرانيا.

وإذ شدد على "ضرورة إعادة عقوبة الإعدام في روسيا"، رأى بريغوجين أن "الموظفين الذين لهم أي علاقة بالعملية الروسية في أوكرانيا (المسمى الروسي لغزو أوكرانيا) وإن كانوا مدنيين يجب اعتبارهم أفرادًا في الجيش".

وأضاف: "يجب أن يفهم المسؤول أنه إما أن يذهب إلى هناك ويؤدي المهام، إذا لزم الأمر، وإلا سيتم إطلاق النار عليه".