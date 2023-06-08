شاهد: لحظة دخول بنزيمة الملعب أثناء تقديمه لجمهور اتحاد جدة.. مشاهد ولا أجمل

بقلم: يورونيوز

شاهد: لحظة دخول بنزيمة الملعب أثناء تقديمه لجمهور اتحاد جدة

قدّم بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد الخميس لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في احتفالات صاخبة بالألعاب النارية شهدت رفعه الكرة الذهبية أمام آلاف من الجماهير في استاد الامير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل بنزيمة (35 عاما) الملعب الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير المقدرة بنحو 60 ألفاً.

وقال حامل الكرة الذهبية بالعربية "السلام عليكم" وسط صياح وتصفيق الجمهور الذي ارتدى الكثير منه قمصان الاتحاد الصفراء والسوداء.

ولوّحت الجماهير بأعلام صفراء كتب عليها "بنزيما 9" "احبك بنزيمة"، فيما عرضت شاشات الملعب الإلكترونية شعار "كي بي 9 نمر" (الحرفان الأولان من اسم كريم بنزيمة) باللغة الإنجليزية.

والثلاثاء، وقّع المهاجم الفرنسي على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل، على ما أعلن النادي الملقب بالعميد كون أحد أقدم الأندية السعودية.