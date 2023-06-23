الجيش الأوكراني يؤكد إسقاط 13 صاروخ كروز روسيا خلال الليل

بقلم: يورونيوز

أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة أنه أسقط خلال الليل 13 صاروخ كروز روسيا كانت تستهدف مدرجا عسكريا في غرب البلاد.

وأفاد سلاح الجو عبر تلغرام أن "الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ الـ13 من طراز كه-101/كه-555" مضيفا "هذه المرة كان الهجوم يستهدف مدرجا عسكريا في منطقة خميلنيتسكي" في غرب أوكرانيا.

وكثفت روسيا منذ أيار/مايو قصفها الليلي على أوكرانيا بمسيّرات مفخّخة وصواريخ فيما باشرت أوكرانيا هجومها المضاد على المناطق التي تحتلها القوات الروسية في الشرق والجنوب.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الصواريخ "أطلقت قرابة منتصف الليل من بحر قزوين من أربع قاذفات توبوليف 95 إم إس".

وأشار رئيس بلدية خميلنيتسكي أولكسندر سيمتشيشين إلى وقوع انفجارات في المدينة التي كانت تضم 275 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في نهاية شباط/فبراير 2022.

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