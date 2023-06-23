الجيش الأوكراني يؤكد إسقاط 13 صاروخ كروز روسيا خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة أنه أسقط خلال الليل 13 صاروخ كروز روسيا كانت تستهدف مدرجا عسكريا في غرب البلاد.
وأفاد سلاح الجو عبر تلغرام أن "الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ الـ13 من طراز كه-101/كه-555" مضيفا "هذه المرة كان الهجوم يستهدف مدرجا عسكريا في منطقة خميلنيتسكي" في غرب أوكرانيا.
وكثفت روسيا منذ أيار/مايو قصفها الليلي على أوكرانيا بمسيّرات مفخّخة وصواريخ فيما باشرت أوكرانيا هجومها المضاد على المناطق التي تحتلها القوات الروسية في الشرق والجنوب.
وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الصواريخ "أطلقت قرابة منتصف الليل من بحر قزوين من أربع قاذفات توبوليف 95 إم إس".
وأشار رئيس بلدية خميلنيتسكي أولكسندر سيمتشيشين إلى وقوع انفجارات في المدينة التي كانت تضم 275 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في نهاية شباط/فبراير 2022.
أليكم أبرز التطورات الميدانية والسياسية
أوكرانيا تعلن عن تقدم عسكري في الجنوب
أفادت أوكرانيا الجمعة عن تحقيق بعض التقدم في الجنوب حيث سجلت قواتها "نجاحا جزئيا" وفق متحدث عسكري أوكراني هو أندريي كوفاليوف.
وقال المتحدث إن الجيش الأوكراني "يواصل احتواء هجوم القوات الروسية" في الشرق مضيفا أن "معارك على قدر خاص من الصعوبة تتواصل".
من جانبها أفادت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام "قواتنا الدفاعية أوقفت هجوم العدو في منطقة كوبيانسك وليمان".
ماكرون يتّهم روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار إفريقيا"
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار إفريقيا" واللجوء الى خيارات "لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي"، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس الجمعة.
وقال ماكرون إن روسيا "قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا عبر ميليشيات خاصة" تنكل بالمدنيين، مشيرا الى أن "الأمم المتحدة وثّقت (حصول) ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى"، وذلك خلال لقاء مع ثلاث وسائل إعلام فرنسية هي "فرانس إنفو" و"أر أف إي" و"فرانس 24"، على هامش قمة "ميثاق عالمي جديد" التي تستضيفها باريس.
موسكو تتقدم بشكوى على تعطيل استراليا بناء سفارتها الجديدة
تقدمت روسيا الجمعة بشكوى قضائية احتجاجا على تعطيل أستراليا مشروع بناء سفارة روسية جديدة قرب البرلمان الأسترالي على ما أفاد ناطق باسم الحكومة في كانبيرا.
وأوضح المتحدث لوكالة فرانس برس أن روسيا قررت "الطعن بصحة التشريع لأسباب دستورية" أمام محكمة أستراليا العليا.
واتخذت أستراليا الأسبوع الماضي إجراءات قانونية جذرية لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على مسافة قريبة من البرلمان بعد تحذيرات من أجهزة الاستخبارات من احتمال حصول عمليات تجسس.
ورد الكرملين سريعا منددا ب"عدائية" تتطلب ردا من موسكو.
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية أرضا تبعد حوالى 400 متر عن البرلمان في كانبيرا وقد حصلت في العام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.
في آب/اغسطس 2022 حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء إلا ان القضاء الفدرالي ألغى هذا القرار في أيار/مايو الماضي.
60 مليار يورو اضافية لأوكرانيا
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الخميس إن أوكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو دعما ماليا جديدا لإعادة بناء اقتصادها في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن.
وأعلن الوزير خلال جلسة اختتام المؤتمر "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لاعلان المساهمات. ومع ذلك فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.
يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات البالغة 60 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027 وأعلن عنها عشية المؤتمر. كما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها ب1,3 مليار دولار (حوالي 1,2 مليار يورو) كمساعدات خصوصا لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.
قدر تعافي الاقتصاد الأوكراني على الاجل المتوسط بأكثر من 400 مليار دولار في هذه المرحلة من النزاع. وكان الهدف من مؤتمر لندن تعبئة الأموال اللازمة لإعادة إعمار أوكرانيا على الأجل القصير والمتوسط وأيضا دعوة القطاع الخاص للمساهمة، من خلال وضع آليات تضمن استثماراتهم في البلاد التي لا يزال جيشها يشن هجوما مضادا على القوات الروسية. وقال كليفرلي ان نحو 500 مؤسسة من 42 بلدا تعهدت بالمساهمة.
شويغو ينصح بوتين بتشكيل جيش روسي احتياطيeuronewsنصح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بتشكيل جيش روسي احتياطي، وذلك خلال اتصال عبر الفيديو.
تقرير روسي يصور اشتداد المعارك على خط المواجهة في دونيتسكeuronewsأفاد التقرير بأن القوات الروسية تتصدى بنجاح للهجوم المضاد الأوكراني، ودمرت ثلاث دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية.
اتهام روسي لأوكرانيا بقصف "جسر مهم" بين القرم وخيرسونeuronewsقال مسؤولون عينتهم روسيا في منطقتي خيرسون والقرم إن القوات الأوكرانية شنت هجوماً صاروخياً على جسر "تشونغار" الذي يربط بين خيرسون في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، ويلعب دوراً استراتيجيا في عمليات الجيش الروسي، لإرسال تعزيزات وصيانة معدات.
"الهجوم المضاد يستغرق وقتا"
حذر رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميغال الخميس من أن الهجوم المضاد لبلاده ضد روسيا "سيستغرق وقتا" ولكنه أعرب عن "تفاؤله" بنجاحه. وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلق الجيش الاوكراني هجوما مضادا يهدف إلى استعادة القوات الأوكرانية للأراضي التي تحتلها القوات الروسية.
وقال شميغال على هامش مؤتمر لإعادة اعمار اوكرانيا في لندن "سنقوم بعمليات هجومية ذكية للغاية. ولهذا فإن هذا (الهجوم المضاد) سيستغرق وقتا". وأشار الى أن الهجوم المضاد "عبارة عن عدد من العمليات العسكرية. أحيانا تكون هجومية ومرات اخرى دفاعية".
محكمة روسية تٌبقي على قرار توقيف الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (فرانس برس)
ردت محكمة روسية الخميس الطلب المقدم لإطلاق سراح الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش من سجن في موسكو، حسبما قال مراسل فرانس برس في المحكمة، قبيل محاكمته بتهمة التجسس التي ينفيها.
وقال القاضي "رُفض الطلب"، وذلك عقب جلسة مقتضبة خلف أبواب مغلقة. وكان القضاء قد مدد توقيف غيرشكوفيتش في أواخر أيار/مايو حتى آب/أغسطس.
المستشار الالماني يحث قمة الناتو على تعزيز قدرات اوكرانيا القتالية
دعا المستشار الالماني أولاف شولتس الخميس قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)في اجتماعهم المقبل في فيلينوس في تموز/يوليو إلى التركيز على تعزيز قدرات أوكرانيا القتالية في مواجهة روسيا.
وبحسب شولتس فإن أحد الاسئلة الرئيسية التي سيتم طرحها في اللقاء هو العلاقة المستقبلية بين أوكرانيا وحلف الناتو.
وقال شولتس للنواب في برلين "علينا النظر بموضوعية إلى الوضع الحالي" مشيرا إلى أن كييف "قالت بنفسها إن عضوية الناتو ليست مطروحة بينما تشن روسيا حربها ضد أوكرانيا".
وأضاف "لهذا السبب اقترح أن نركز في فيلينوس كأولوية قصوى على تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، أكد شولتس أن بلاده ستعمل مع شركائها في الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبع وكييف أيضا على تحديد "التزامات أمنية فعالة وطويلة الأمد".
وأشار المستشار الالماني إلى أن هذا سيضمن حصول أوكرانيا على دعم عسكري متواصل بالإضافة إلى القدرة الاقتصادية الضرورية للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.
ورأى أن المحادثات في فيلينوس سترسل "إشارة قوية" للتعاون والتصميم عبر الاطلسي.
وحضّ شولتس أيضا قبل اجتماع الناتو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على انهاء معارضته لطلب السويد الانضمام إلى الحلف.
وقال للبوندستاغ إنه يجب أن "تجلس (السويد) على طاولة القمة" كعضو جديد في الحلف داعيا "الرئيس التركي المعاد انتخابه ارودغان لتمهيد الطريق لحصول ذلك، كما اتفقنا جميعا العام الماضي في مدريد".